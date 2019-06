Azuri Technologies, pionnier de l’Ã©nergie solaire hors rÃ©seau : un investissement en actions de 26 millions de dollars

Azuri Technologies, un fournisseur de premier plan de solutions de maisons solaires à la carte destinées aux ménages hors réseau en Afrique, a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique de 26 millions de dollars US, dirigé par la société japonaise Fortune Global 500 Marubeni Corporation avec une participation supplémentaire des actionnaires existants, y compris la société FTSE 250 IP Group plc. Cet investissement stratégique accélérera les plans de croissance du marché d’Azuri en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest et lui ouvrira de nouvelles perspectives. De quoi doper la transition vers une énergie propre, distribuée et abordable !

Azuri Technologies fournit des systèmes solaires domestiques à la carte aux consommateurs hors réseau en Afrique subsaharienne. Ces systèmes permettent aux ménages sans accès au réseau de bénéficier des commodités modernes, de la lumière électrique à la télévision par satellite, en passant par l’accès à Internet via les smartphones. La société nippone Marubeni dispose d’intérêts mondiaux dans le secteur de l’énergie et une vaste expérience en Afrique. L’injection de capital permettra à Azuri d’accélérer son expansion sur les marchés existants de l’Afrique subsaharienne et de déployer son éclairage solaire, sa télévision et ses services supplémentaires sur de nouveaux marchés, en mettant l’accent sur l’amélioration de la vie de millions de personnes sans accès au réseau.

«Nous sommes ravis d’annoncer l’investissement de Marubeni Corporation et des actionnaires existants. L’entrée d’un acteur de premier plan sur le marché international de l’énergie dans ce secteur témoigne de la maturité croissante de l’électricité hors réseau et de son rôle au service des 600 millions de personnes en Afrique qui n’ont toujours pas accès à l’électricité », a déclaré Simon Bransfield-Garth, PDG de Azuri Technologies. «Nous sommes convaincus que le modèle commercial unique d’Azuri aura un impact profond sur le marché croissant de l’énergie hors réseau en Afrique», a déclaré Yoshiaki Yokota, directeur de l’exploitation, division Énergie de Marubeni Corporation.

« Le marché mondial de l’énergie évolue rapidement, avec l’introduction de nouvelles technologies renouvelables et de dispositifs économes en énergie. Nous sommes ravis d’être un partenaire stratégique d’Azuri en tant que leader du marché et de voir ses solutions et services solaires résidentiels comme des catalyseurs de changement dans le secteur de l’énergie en Afrique et au-delà. ” Jamie Vollbracht, partenaire chez IP Group, a ajouté: «En tant que premier investisseur chez Azuri, nous sommes heureux de sa croissance à ce jour, avec plus de 150 000 systèmes vendus, ce qui a un impact positif sur les ménages hors réseau en Afrique. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir Marubeni dans l’entreprise afin d’aider à dynamiser la prochaine phase de croissance excitante d’Azuri. »

Marubeni Corporation a été fondée il y a plus de 150 ans et est aujourd’hui l’une des plus grandes sociétés de négoce du Japon ayant des intérêts mondiaux dans les domaines de l’énergie, de la fabrication, du commerce et des investissements. La société investit dans les entreprises d’énergie solaire depuis plus de 20 ans. Depuis 2012, Azuri fournit des solutions de logement solaires abordables et payantes aux ménages hors réseau en Afrique subsaharienne, avec des bureaux au Nigeria, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.

