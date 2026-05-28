UBIX-SOLAR accompagne TERRE ET LAC dans lâ€™industrialisation de ses opÃ©rations photovoltaÃ¯ques

Face Ã lâ€™Ã©volution rapide du marchÃ© photovoltaÃ¯que, les producteurs indÃ©pendants dâ€™Ã©nergie recherchent des outils capables de centraliser le pilotage de projets toujours plus nombreux et plus complexes. Dans ce contexte, UBITIK annonce le dÃ©ploiement de sa plateforme UBIX-SOLAR chez TERRE ET LAC, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie (IPP) photovoltaÃ¯que basÃ© Ã Lyon. ExplicationsÂ !

ConÃ§u pour les dÃ©veloppeurs, les EPC et les IPP photovoltaÃ¯ques, UBIX-SOLAR rÃ©pond aux problÃ©matiques de suivi multi-projets, de coordination opÃ©rationnelle et de circulation synchronisÃ©e des donnÃ©es entre les Ã©quipes terrain et les services support.

Une plateforme pensÃ©e pour les enjeux du photovoltaÃ¯que

Avec prÃ¨s de 300 projets photovoltaÃ¯ques suivis chaque annÃ©e, TERRE ET LAC recherchait une solution capable dâ€™accompagner la montÃ©e en puissance de ses opÃ©rations. Lâ€™entreprise, qui dÃ©veloppe, finance, construit et exploite ses propres unitÃ©s devait notamment renforcer la continuitÃ© des informations entre les phases de dÃ©veloppement, de construction et dâ€™exploitation. Dans un tÃ©moignage recueilli par UBITIK, Paul Duclercq, directeur construction chez TERRE ET LAC, explique : Â« On a clairement franchi un cap dans lâ€™accÃ©lÃ©ration des projets photovoltaÃ¯ques. On a vite atteint nos limites avec Excel et les e-mails. Notre objectif est dâ€™industrialiser nos projets pour viser lâ€™excellence opÃ©rationnelle. Â» UBIX-SOLAR permet notamment de centraliser les workflows projets, le suivi des tÃ¢ches, les alertes, lâ€™historisation des modifications ainsi que les Ã©changes entre les diffÃ©rentes Ã©quipes. La plateforme propose Ã©galement une connexion avec SharePoint afin de simplifier lâ€™accÃ¨s Ã la documentation projet.

Un dÃ©ploiement assistÃ© dâ€™UBIX-SOLAR chez TERRE ET LAC

Le dÃ©ploiement de la solution sâ€™est Ã©talÃ© sur environ six mois, depuis les premiÃ¨res discussions jusquâ€™Ã la prise en main par les Ã©quipes. Selon TERRE ET LAC, la spÃ©cialisation mÃ©tier dâ€™UBIX-SOLAR et sa modularitÃ© ont jouÃ© un rÃ´le important dans le choix de la plateforme. Lâ€™adoption a concernÃ© Ã la fois les Ã©quipes dÃ©veloppement et construction, avec un objectif commun, celui de limiter les silos organisationnels, de fiabiliser les donnÃ©es et dâ€™amÃ©liorer le suivi opÃ©rationnel des projets photovoltaÃ¯ques. Benjamin Rouhaud, responsable dÃ©veloppement chez TERRE ET LAC, souligne lâ€™importance de lâ€™adhÃ©sion des utilisateurs : Â« Lâ€™ergonomie est simple, la modularitÃ© rÃ©pond Ã nos besoins et le dÃ©ploiement a Ã©tÃ© bien accueilli par les Ã©quipes. Un logiciel, aussi performant soit-il, ne fonctionne que si les gens adhÃ¨rent. Â»

Une rÃ©ponse Ã lâ€™Ã©volution du marchÃ© photovoltaÃ¯que

Ã€ mesure que les dÃ©veloppeurs deviennent Ã©galement exploitants de leurs propres actifs, les besoins en outils spÃ©cialisÃ©s se renforcent. Les ERP gÃ©nÃ©ralistes peinent souvent Ã rÃ©pondre aux contraintes spÃ©cifiques du photovoltaÃ¯que, notamment en matiÃ¨re de suivi chantier, de coordination terrain et de gestion multi-projets. Avec UBIX-SOLAR, UBITIK propose une plateforme mÃ©tier capable dâ€™accompagner les acteurs du solaire depuis les premiÃ¨res phases de dÃ©veloppement jusquâ€™Ã la rÃ©ception des centrales photovoltaÃ¯ques. CQFDÂ !