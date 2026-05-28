PÃ´le Derbi-Cemater/MarchÃ©s de l’Ã©nergie en mutation le 18 juin Ã  Montpellier : quelle place pour le stockage ?

Le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI-CEMATER coorganise avec l’agence AD’OCC et en partenariat avec la RÃ©gion Occitanie, la DREETS, la CCI de lâ€™HÃ©rault et lâ€™AREC Occitanie, cette rencontre visant Ã accompagner les acteurs du territoire face aux mutations des marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques sur le thÃ¨me : MarchÃ©s de l’Ã©nergie en mutation le 18 juin Ã Montpellier : quelle place pour le stockage ? Elle se dÃ©roulera le jeudi 18 juin 2026 – De 8h30 Ã 12h30, CitÃ© de l’Economie et des MÃ©tiers de Demain, 132, boulevard PÃ©nÃ©lope Ã Montpellier.

Ã€ travers des retours dâ€™expÃ©rience, cas dâ€™usage et Ã©changes entre producteurs dâ€™ENR, industriels et offreurs de solutions, cet Ã©vÃ©nement mettra en lumiÃ¨re les conditions dans lesquelles le stockage devient un levier de rentabilitÃ©, voire un prÃ©requis Ã la viabilitÃ© des projets.

â€¢ Introductionâ€¯par un Ã©lu de la RÃ©gion Occitanie

â€¢ Keynote introductive – Panorama des usages du stockage batterie actuellement et lien avec les politiques publiques en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie

â€¢ La vision des producteurs ENRâ€¯- Retours dâ€™expÃ©rience de projets inspirants portÃ©s par des producteurs dâ€™Ã©nergie renouvelable avec la participation de BARTHE ENR, ELEMENTS, REDEN et CORSICASOLE.

â€¢ Quel est lâ€™intÃ©rÃªt du stockage pour sÃ©curiser un projet sur le plan Ã©conomique ? Table ronde et discussions autour de deux modÃ¨lesâ€¯: autoconsommation et stockage dâ€™une part, et PPA et stockage dâ€™autre part. Avec les interventions de ZE ENERGY, ARKOLIA, ESPACE PIERRE VERTE, SIREA.

â€¢Â Pitchsâ€¯dâ€™offreurs de solutions et de service en RÃ©gion Occitanie avec la participation de BOHR ENERGIE, SELECTION ENR, BATT RELOAD.

â€¢ DÃ©ploiement du stockage sur la RÃ©gion Occitanieâ€¯- Retour sur lâ€™Ã©tude rÃ©gionale sur le stockage portÃ© par lâ€™AREC.

â€¢ Keynote de clÃ´tureâ€¯- Le potentiel du power to X (gaz, chaleur, vÃ©hicule to grid)

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