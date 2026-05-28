Intersolar 2026 : JA Solar dÃ©voile une nouvelle batterie hyperscale et des panneaux TOPCon derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration

Ja Solar prÃ©sentera ses derniÃ¨res avancÃ©es en matiÃ¨re de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie et de panneaux solaires Ã haut rendement lors du salon Intersolar Europe 2026 (hall A2, stand 380). DÃ©tailsÂ !

La prÃ©sentation de Ja Solar Ã Intersolar comprendra un aperÃ§u en avant-premiÃ¨re du nouveau systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie Ã grande Ã©chelle JAGalaxy de JA Solar, ainsi que de la batterie JAPlanet destinÃ©e aux applications commerciales et industrielles (C&I). JA Solar exposera Ã©galement ses panneaux TOPCon de type n derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration issus de ses sÃ©ries premium DeepBlue 5.0 et DeepBlue 4.0 Pro. Ensemble, ces produits illustrent lâ€™Ã©volution continue de JA Solar, passant du statut dâ€™acteur majeur planÃ©taire de fabrication de panneaux photovoltaÃ¯ques Ã celui de fournisseur de solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes et intÃ©grÃ©es dans les principaux segments du marchÃ©.

Nouvelles solutions de stockage pour les installations Ã grande Ã©chelle et C&I

JA Solar prÃ©sentera donc un modÃ¨le de prÃ©visualisation de son nouveau systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie Ã grande Ã©chelle JAGalaxy, offrant aux visiteurs lâ€™une des premiÃ¨res occasions de dÃ©couvrir cette plateforme de prÃ¨s. ConÃ§u pour les projets dâ€™Ã©nergies renouvelables raccordÃ©s au rÃ©seau, JAGalaxy fournit une capacitÃ© supÃ©rieure Ã 5 MWh et un rendement aller-retour de 93Â %, favorisant une intÃ©gration plus stable des Ã©nergies renouvelables et un meilleur Ã©quilibrage du rÃ©seau Ã grande Ã©chelle. Le systÃ¨me intÃ¨gre une architecture de sÃ©curitÃ© globale comprenant une protection multi-niveaux avec un temps de rÃ©ponse de lâ€™ordre de la milliseconde, une surveillance en temps rÃ©el et un systÃ¨me de dÃ©tection et dâ€™extinction des incendies Ã trois niveaux. Sa conception modulaire amÃ©liore la fiabilitÃ© opÃ©rationnelle tout en simplifiant la maintenance pour rÃ©pondre aux principales exigences des dÃ©ploiements de grande envergure. JAPlanet, le systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie de lâ€™entreprise destinÃ© aux installations C&I fera Ã©galement ses dÃ©buts Ã Intersolar cette annÃ©e. LancÃ© en dÃ©cembre 2025 et dÃ©jÃ dÃ©ployÃ© avec succÃ¨s sur plusieurs sites en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Lituanie, JAPlanet est un systÃ¨me lithium-fer-phosphate (LFP) de 261Â kWh, associant une densitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã©levÃ©e Ã un systÃ¨me de conversion de puissance (PCS) intÃ©grÃ© de 125Â kW dans une architecture compacte et modulaire. Extensible jusquâ€™Ã 20 unitÃ©s (5,2 MWh), il a Ã©tÃ© crÃ©Ã© pour sâ€™adapter facilement Ã un large Ã©ventail dâ€™applications C&I.

Couvert par une garantie de cinq ans, extensible Ã dix ans

JAPlanet fournit un rendement aller-retour cÃ´tÃ© courant alternatif pouvant atteindre 88Â %, tandis quâ€™un systÃ¨me avancÃ© de refroidissement liquide maintient la tempÃ©rature des cellules dans une plage de Â±1,5Â Â°C pour optimiser les performances, prolonger la durÃ©e de vie des batteries et rÃ©duire la consommation auxiliaire. ValidÃ©e par la certification UL9540A, la sÃ©curitÃ© des batteries repose notamment sur la dÃ©tection de lâ€™emballement thermique, une surveillance de lâ€™isolation Ã la milliseconde et un systÃ¨me de protection incendie Ã trois niveaux. Couvert par une garantie de cinq ans, extensible Ã dix ans, avec un Ã©tat de santÃ© minimal (SOH) de 80Â % ou 8Â 000 cycles, le systÃ¨me exploite lâ€™intelligence artificielle pour anticiper et diagnostiquer dâ€™Ã©ventuels problÃ¨mes, garantissant ainsi une haute disponibilitÃ© du produit.

Panneaux TOPCon avancÃ©s pour les installations C&I

Dans le domaine de la production solaire, JA Solar exposera une large sÃ©lection de panneaux issus de ses sÃ©ries DeepBlue 5.0 et DeepBlue 4.0 Pro. DeepBlue 5.0 reprÃ©sente la cinquiÃ¨me gÃ©nÃ©ration de la plateforme technologique TOPCon de la sociÃ©tÃ©, qui comprend des panneaux biverre bifaciaux Ã haut rendement, conÃ§us pour offrir dâ€™excellentes performances dans des conditions de faible luminositÃ© et des environnements exigeants, tout en limitant la dÃ©gradation Ã long terme et en assurant une production Ã©nergÃ©tique stable dans le temps. Parmi les panneaux prÃ©sentÃ©s figurera notamment la gamme JAM48D50/LR, produisant jusquâ€™Ã 670Â W avec un rendement de 24,8Â % maximum pour les installations rÃ©sidentielles et C&I. La sÃ©rie DeepBlue 4.0 Pro regroupe des panneaux biverre de type n conÃ§us pour garantir une densitÃ© de puissance Ã©levÃ©e, une grande durabilitÃ© et des performances Ã long terme dans les applications rÃ©sidentielles, C&I et de grande Ã©chelle. Ils bÃ©nÃ©ficient dâ€™une garantie de puissance de 30 ans et prÃ©sentent un rendement pouvant atteindre 22Â % et un faible taux de dÃ©gradation annuel de 0,3 %. Le panneau monofacial JAM54D40/LR destinÃ© aux installations rÃ©sidentielles et le panneau JAM66D46/LB dÃ©veloppÃ© pour les projets C&I et de grande Ã©chelle seront Ã©galement mis en avant. Â«Â La prochaine Ã©tape du secteur solaire ne se dÃ©finit plus uniquement par les panneaux, mais par des Ã©cosystÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©s. JA Solar accÃ©lÃ¨re cette transition en associant une technologie de panneaux solaires de premier plan Ã des plateformes avancÃ©es de stockage dâ€™Ã©nergie, du systÃ¨me JAPlanet dÃ©jÃ Ã©prouvÃ© commercialement Ã la future solution JAGalaxy de grande Ã©chelle. Ensemble, ces technologies sont conÃ§ues pour redÃ©finir la maniÃ¨re dont les actifs solaires apportent davantage de flexibilitÃ©, de rÃ©silience et de valeur au rÃ©seauÂ Â» conclut Alastair Mounsey, responsable Europe de JA Solar.

La salon Intersolar Europe 2026 se tiendra Ã Munich du 23 au 25Â juin dans le cadre de Â«Â The smarter E EuropeÂ Â». JA Solar sera prÃ©sent dans le hall A2, stand 380.