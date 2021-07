Tysilio lance une solution innovante et Ã©conomique de production dâ€™Ã©nergie solaire dans un domaine agricole Ã  SÃ©dhiou au SÃ©nÃ©gal

Tysilio va bientôt déploer sa solution « Station Solaire Tysilio » (« TSS » pour Tysilio Solar Station) à Sédhiou, dans le sud du Sénégal. La TSS est une solution hybride qui permet d’apporter une source d’énergie propre et rentable à tout type d’infrastructure connectée à un réseau défaillant ou onéreux, ou fonctionnant avec des groupes électrogènes. Objectifs : réduction des charges et de l’empreinte de CO 2 , développement économique, emplois des jeunes ou encore agriculture raisonnée .Cas d’école chez un agriculteur !

A Sédhiou, Tysilio, PME française, basée à Aix-en-Provence, spécialiste en énergie solaire, installera dans les semaines qui viennent une station dont profitera un Domaine Agricole Communautaire (« DAC »). Le Programme des Domaines Agricoles Communautaires a été créé en 2014 et illustre la volonté des autorités du Sénégal de contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural et péri-urbain par la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes et des femmes et, in fine, d’assurer le développement économique et social de ces zones. Les DAC sont des pôles de compétitivité économique, des lieux d’insertion de jeunes et d’accueil de promoteurs privés souhaitant investir dans le secteur agricole, aussi bien dans des activités de production que de transformation et de services. Cependant, certains DAC sont trop éloignés pour être raccordés au réseau électrique. Ils sont alimentés par des générateurs diesel dont l’énergie est coûteuse – deux fois supérieure au prix du réseau public d’électricité.

Dix millions de F CFA par an d’économies d’énergie

Tysilio va ainsi installer une station photovoltaïque innovante de par son concept intégré, écologique, modulable (la puissance peut varier selon les besoins), déplaçable (conteneur aménagé pour ranger le matériel), réplicable et connectée. La TSS, équipée d’une batterie de 60 kWh, produira 32,8 MWh/an, ce qui représente une économie de près de dix millions de F CFA par an pendant 25 ans (économie de carburant et de maintenance d’un générateur diesel). Sa durée de vie est de 25 ans environ avec un remplacement de batterie tous les 10 ans.

L’énergie solaire est produite par la centrale photovoltaïque. Un contrôleur intelligent s’assure, en coordonnant et optimisant l’ensemble des équipements, que les différentes sources d’énergies fournissent de l’électricité de manière sûre et appropriée. La batterie augmente l’autonomie, l’indépendance et la fiabilité du site (la continuité et la stabilité de l’apport en électricité du site). Tysilio a signé une convention de partenariat avec le PRODAC (Programme National des Domaines Agricoles Communautaires) qui définit une collaboration active afin de favoriser un accès pérenne des DAC à l’électricité au moyen de solutions photovoltaïques, et la recherche et la mobilisation des fonds et de subventions pour financer l’étude et la mise en œuvre de telles solutions en faveur des DAC.

Un modèle à répliquer

Dans ce cadre, Tysilio a bénéficié d’un accompagnement du dispositif FASEP (Fonds d’étude et d’aide au secteur privé) Innovation Verte de la Direction générale du Trésor du ministère de l’Economie français. Ce dispositif promeut le développement de technologies, notamment dans le domaine de l’innovation verte. Le FASEP permettra à Tysilio de prouver la pertinence d’une station de 32 kWc avec une batterie de 60 kWh adaptée à des usages en zone non-électrifiée sur un domaine agricole. Mais cette conception n’est pas la seule possible et Tysilio propose plusieurs tailles de TSS, selon les besoins, de 30 à 80 kWc, avec ou sans batterie, plusieurs TSS pouvant être raccordées ensemble également pour atteindre un niveau de puissance plus élevé, pour tous types d’usages (agricole, industriel…). Le modèle économique de la TSS est basé sur le principe d’un achat en crédit-bail avec des durées et montants variables selon le type de TSS. Sans investissement, l’utilisateur peut ainsi acquérir la solution en payant un loyer annuel grâce aux économies réalisées sur sa facture énergétique. La station de Sédhiou permettra d’identifier très précisément les besoins car c’est également une centrale de mesure des consommations du site. Elle pourra éventuellement être agrandie au terme d’une année de fonctionnement environ. Tysilio développera également des analyseurs mobiles pour relever les consommations des autres sites éloignés sur le domaine. Toutes les données seront centralisées sur une plateforme informatique spécialement développée pour cela, avec du traitement automatisé de données pour faciliter les dimensionnements futurs. Avec ce projet, Tysilio souhaite contribuer à la réduction des charges opérationnelles du DAC, au renforcement des capacités des partenaires locaux dans le domaine des énergies renouvelables, à l’employabilité des jeunes en zone rurale et encourager le développement d’une agriculture raisonnée. La station devrait être inaugurée d’ici fin 2021.