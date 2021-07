CNR et le Grand Avignon amÃ©nagent un parc dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques innovant et exemplaire sur le parking de lâ€™Ã®le Piot

D’ici l’été 2022, le parking de l’île Piot à Avignon produira de l’énergie solaire d’une puissance totale de 2 MWc grâce à ses 4 600 panneaux photovoltaïques en ombrières. Le projet a été officiellement lancé lundi 13 juillet au matin en présence de Jean-François Carenco, Président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse, Joël Guin, Président du Grand Avignon, Cécile Helle, Maire d’Avignon, et Elisabeth Ayrault, Présidente Directrice Générale de CNR. Un projet d’envergure, illustrant l’engagement de CNR dans le photovoltaïque dans le respect des paysages et du patrimoine de la cité des Papes.

Installées sur des ombrières de parking (un abri ouvert positionné au-dessus des places de stationnement), les ombrières photovoltaïques auront un double objectif : produire de l’électricité tout en proposant aux utilisateurs un stationnement “confortable“, à l’ombre et au sec.

La Vallée du Rhône, CNR en son jardin renouvelable

Le parking sera ainsi recouvert de 4 600 panneaux photovoltaïques, répartis sur 1ha, représentants une puissance installée de 2 MWc. Raccordé à un poste électrique, le parc d’ombrières photovoltaïques de CNR va produire annuellement l’équivalent de la consommation électrique de 1 250 habitants. Grâce à l’ensoleillement avignonnais et sans émettre de gaz à effet de serre, l’électricité sera injectée sur le réseau public et consommée localement. Ce projet illustre de nouveau l’implication de CNR aux côtés des territoires dans leurs projets de solarisation. La Vallée du Rhône est d’ailleurs un secteur à forts enjeux et potentiels de développement de projets photovoltaïques. CNR est bien implantée dans le département du Vaucluse avec, en plus de trois centrales hydroélectriques et un parc éolien (Bollène), plusieurs centrales photovoltaïques en fonctionnement : Bollène toiture (2008), Bollène sol (2011 et 2019), Avignon-Courtine (2018) et Caderousse (2020). Dans l’Hexagone, CNR recense 33 centrales photovoltaïques pour une puissance totale installée de 113,4 MWc. Avec le lancement officiel du parc d’ombrières photovoltaïques de l’île Piot, CNR initie là son tout premier projet de cette ampleur dans cette filière très prometteuse. Le chantier devrait s’achever en 2022.

Un projet paysagé, intégré au patrimoine du territoire

L’île de la Barthelasse se situe en face du centre historique de la ville d’Avignon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Durant toute la phase d’étude de ce projet, qui a été initié en 2014, CNR a donc travaillé en étroite concertation avec les services de l’Etat, dont l’Architecte des Bâtiments de France, à la meilleure intégration paysagère de l’installation. Ainsi, des végétaux couvre-sol et des arbustes tolérant la mi-ombre seront plantés au pied des structures, avec une fonctionnalité paysagère mais aussi environnementale. Entre les ombrières, d’autres plantations reprendront le langage des haies brise-vent agricoles de l’île de la Barthelasse, alternant arbres-tiges et cépées. Des espèces locales majoritairement endémiques seront privilégiées avec une certaine proportion de végétaux persistants pour étoffer et agrémenter les haies en toute saison. Ces végétaux constitueront des habitats et lieux de nourrissage à la faune environnante. L’ombrière photovoltaïque permet aux usagers de protéger leurs véhicules à l’abri et à l’ombre quel que soit le temps Un projet concerté Comme pour chacun de ses projets, CNR a souhaité associer le territoire dans un objectif partagé de transition énergétique et d’aménagement au service des riverains du fleuve. Ce futur parc d’ombrières photovoltaïques est donc le fruit d’un travail collaboratif avec le Grand Avignon, pleinement acteur de sa conception et de son intégration. Engagé dans la protection et la mise en valeur de l’environnement, une priorité et un choix écoresponsable face aux enjeux écologiques, le Grand Avignon s’est engagé depuis 2020 dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Une orientation stratégique et opérationnelle qui prend en compte plusieurs problématiques dont l’énergie avec le développement des énergies renouvelables. Ce projet avec CNR est une nouvelle marque d’actions concrètes au profit de la transition énergétique.

Encadré

Le projet du Parking de l’Ile Piot en chiffres

- 4 600 ombrières photovoltaïques réparties sur 1 ha – Investissement de plus de 4 M€ dont 500 000 € concernant la partie végétalisation – Une puissance installée de 2 MWc – Une production annuelle estimée à 3 MWh, l’équivalent de la consommation annuelle de 1 250 habitants – 2022 : fin des travaux