Lendopolis passe le cap des 100 millions d’euros collectés

Lendopolis, la plateforme de financement participatif rémunéré́ entre entreprises et particuliers du Groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de La Banque Postale, vient de franchir la barre des 100 millions d’euros collectés ! Le placement vert et citoyen, ça marche.

Lendopolis offre une véritable alternative aux Français souhaitant diversifier leur épargne en investissant dans les énergies renouvelables. Dans un contexte financier versatile, la plateforme tire habilement son épingle du jeu en proposant des placements à impact pour les Français.

100 millions d’euros collectés depuis 2014

Plateforme d’investissement participatif dédiée aux énergies renouvelables, Lendopolis a collecté 100 millions d’euros à travers 463 projets financés depuis sa création en 2014. En forte croissance, Lendopolis offre à sa communauté́ de 42 173 membres la possibilité́ de financer la construction de centrales solaires ou éoliennes. A la recherche de placements éthiques et transparents, les Français sont de plus en plus nombreux à être séduits par le financement de projets responsables qui donnent du sens à leur épargne. Grâce à un ticket minimum de 20 euros, ils peuvent investir directement dans l’économie réelle à travers des placements présentant des profils de risque relativement limités et un rendement attractif (en moyenne 5% bruts par an). Décorrélés des marchés financiers, ces placements sont particulièrement attractifs dans un contexte d’incertitude boursière.

De belles perspectives pour le second semestre

Grâce à une proximité renforcée, une réelle transparence et un engagement accru en termes d’impact et de citoyenneté, la plateforme a plus que jamais réussi à mobiliser sa communauté en clôturant 47 collectes pour un total de 21 millions d’euros depuis le début d’année. 25 collectes sont également en cours pour un montant de 9,5 millions d’euros. Lendopolis envisage ainsi de collecter entre 45 et 50 millions d’euros en 2021 soit une croissance estimée d’environ 85% par rapport à 2020. Fort de ses 100 millions déjà collectés et des ambitieuses perspectives à venir, Lendopolis s’affirme aujourd’hui comme l’un des principaux acteurs français du financement participatif des énergies renouvelables.