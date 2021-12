Tysilio lance sa premiÃ¨re levÃ©e de fonds de 700 000 â‚¬ pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement et financer ses actifs

Créée en 2016, Tysilio est basée à Aix-En-Provence (13) sur le site du Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée, Tysilio est une entreprise innovante qui permet à ses clients professionnels en Afrique de réduire leur facture électrique, leur bilan carbone et leur dépendance énergétique grâce à des solutions solaires photovoltaïques en autoconsommation.

Les quatre dirigeants-actionnaires De Tysilio, passionnés par le marché de l’énergie, sont convaincus que le solaire décentralisé constitue un moyen fiable et créateur de richesses pour produire de l’électricité sur un continent qui en manque cruellement pour accélérer le développement qu’il connait.

Un marché naissant au fort potentiel

En Afrique, la production d’électricité est fortement liée à l’utilisation d’énergies fossiles et les entreprises et infrastructures sont très peu équipées d’installations photovoltaïques. Depuis quelques années, la conjonction de la baisse des coûts, d’une prise de conscience des décideurs et d’assouplissements réglementaires permettent à ces entités d’envisager l’utilisation du photovoltaïque comme source d’approvisionnement totale ou partielle de leurs besoins pour réduire leurs coûts d’approvisionnement ainsi que leur empreinte carbone. A noter qu’un panneau photovoltaïque peut produire en moyenne l’équivalent de l’énergie électrique générée par plus de 200 litres de diesel par an. Le pari de Tysilio est donc celui d’un développement compétitif et décarboné du tissu industriel et commercial africain sur les prochaines décennies.

Préfinancer l’actif

Grâce à sa présence locale à travers ses collaborateurs, ses filiales et ses partenaires, son savoir-faire issu des centrales de forte puissance et sa connaissance du tissu économique africain, Tysilio se positionne comme un acteur de référence du secteur des centrales photovoltaïques de moyenne puissance. Elle innove techniquement, juridiquement et financièrement pour lever les freins d’un marché à fort potentiel. Tysilio offre notamment aujourd’hui à ses clients, non seulement de les accompagner dans la construction de leur installation mais aussi de préfinancer l’actif et de mettre ce dernier à disposition pour des durées allant d’1 à 20 ans. Ceci est possible grâce à la Station Solaire Tysilio (TSS), une solution innovante développée en interne, rendant redéployable une centrale photovoltaïque. La société peut compter sur son équipe qui est composée en France d’une dizaine de collaborateurs essentiellement ingénieurs et de trois collaborateurs présents au Mali au Sénégal et au Togo. Tysilio compte à son actif 14 installations sur le continent africain et 9 projets en cours de réalisation.

Encadré

D’une TPE en croissance vers une PME internationale durablement établie

La levée de fonds en cours sur la plateforme de crowfunding WiSEED sous forme d’obligations convertibles permettra à Tysilio d’accélérer son déploiement à l’international, de poursuivre ses efforts en innovation, et de renforcer encore son engagement de qualité et de responsabilité environnementale. Elle consolidera ainsi sa position et poursuivra son développement pour devenir l’acteur incontournable de son secteur. Après seulement 3 semaines de souscription la barre des 300 000€ levés a déjà été franchie.