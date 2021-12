Edison et Crédit Agricole Assurances accélèrent ensemble vers le développement des EnR en Italie

Crédit Agricole Assurances soutient l’engagement d’Edison dans la transition énergétique et devient son partenaire financier avec l’acquisition de 49 % de la plate-forme Edison Renewables. Crédit Agricole Assurances contribuera à porter à 4 GW la capacité installée d’Edison Renewables pour l’éolien et le photovoltaïque d’ici 2030.

Edison et Crédit Agricole Assurances annoncent la signature d’un accord par lequel Crédit Agricole Assurances participe au développement de la production éolienne et photovoltaïque d’Edison Renewables en prenant une participation de 49% dans la société. L’opération valorise Edison Renewables plus de 2 milliards d’euros.

Edison conserve le contrôle des activités et de la gouvernance de l’entreprise et conduira son développement dans les énergies renouvelables conformément aux objectifs de décarbonation fixés par le PNIEC italien (Plan National Intégré pour l’Energie et le Climat) et le Green Deal européen. Edison continuera à consolider Edison Renewables, qui dispose d’actifs renouvelables pour une capacité totale installée de 1,1 GW, dont environ 1 000 MW de parcs éoliens situés dans les zones les plus ventées du pays.

Par cette opération, Crédit Agricole Assurances, en ligne avec les engagements du groupe Crédit Agricole en faveur du climat, devient le partenaire financier à long terme d’Edison Renewables, reconnaissant la solidité du plan de développement de l’entreprise et partageant son engagement sur les enjeux de la décarbonation. Edison renforce son rôle d’acteur responsable et de leader dans la transition énergétique du pays avec un modèle économique qui s’appuie sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la vente d’énergie et de services connexes aux clients finaux, ainsi que les activités gaz et gaz vert.

« Nous sommes fiers d’annoncer un partenariat à long terme avec un acteur qui reconnaît et soutient nos objectifs dans les énergies renouvelables - a déclaré Nicola Monti, PDG d’Edison -. A travers à cette collaboration, nous accélérons nos investissements en Italie en assurant le développement de nombreux projets identifiés et en contribuant à la transition énergétique du pays »

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, a déclaré : “Nous sommes fiers de soutenir la politique italienne de transition énergétique avec Edison. En ligne avec les engagements du groupe Crédit Agricole en faveur du climat, ce nouveau partenariat et investissement permettra à Crédit Agricole Assurances de renforcer sa présence dans la transition énergétique. Cette acquisition contribuera également à notre objectif d’augmenter nos investissements dans les énergies renouvelables et d’atteindre une capacité installée de 11 GW d’ici 2025.”