Sunna Design remporte un contrat de 40 mâ‚¬ pour lâ€™eclairage public solaire rural du Togo

Le contrat de 40 millions d’euros porte sur la fourniture et l’installation de 50 000 lampadaires solaires connectés dans plusieurs milliers de villages ruraux non électrifiés ainsi que la maintenance et la fourniture de services associés pendant 12 ans, sous forme de Partenariat Public-Privé.

Sunna Design, spécialiste de l’éclairage solaire et connecté, annonce la signature d’un contrat de 40 millions d’euros avec le gouvernement du Togo pour la fourniture et l’installation sur 24 mois puis la maintenance sur 12 ans de 50 000 lampadaires solaires intelligents. Ce contrat, financé par la Direction Générale du Trésor française, s’inscrit dans le cadre plus vaste du projet CIZO (« allumer la lampe » en langue mina), qui a pour ambition d’électrifier 500 000 ménages ruraux, soit 1,5 million d’habitants, au sein de 12 000 villages. Pilier du PND (Plan National de Développement) déployé par la présidence togolaise, CIZO vise à accélérer la modernisation du pays, en assurant notamment l’accès universel à l’électricité d’ici à 2030.

L’éclairage connecté, étape clé du développement rural

Les réseaux d’éclairage public concourent à l’amélioration des conditions de vie des communautés rurales et au renforcement de l’économie, en facilitant le transport de personnes et de marchandises, le trafic piéton, le travail de nuit et en réduisant drastiquement les taux d’accident de la route ainsi que l’insécurité. Les lampadaires solaires, points autonomes et résilients d’énergie, constituent la seule solution technicoéconomique pertinente pour apporter un service d’éclairage public et de connexion adapté aux populations qui vivent dans des zones « hors réseaux ». Au Togo – où seulement 8% des 8,3 millions de Togolais sont reliés au réseau – l’accès à l’énergie est un élément essentiel de la politique de développement économique. L’enjeu consiste également à favoriser le rééquilibrage démographique face à un phénomène d’urbanisation débridé en Afrique Sub-Saharienne, à travers le déploiement planifié d’infrastructures durables, décentralisées et intelligentes.

Rendre l’énergie accessible aux populations rurales

Mila Aziable, Ministre déléguée auprès du Président de la République chargée de l’Energie et des Mines, déclare : « Ce partenariat traduit la volonté du Chef de l’État de rendre l’énergie accessible aux populations rurales en s’appuyant sur les solutions renouvelables. Avoir Sunna Design à nos côtés et bénéficier de leur expertise dans le domaine de l’éclairage solaire dénote de la place de choix qu’occupent les énergies renouvelables dans nos politiques nationales de développement et donne le ton du vaste projet d’électrification CIZO. » Franck Riester, Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité : « Nous sommes fiers d’accompagner le projet d’éclairage public durable que Sunna Design porte au Togo, au bénéfice de plus d’1,5 millions d’habitants en zone rurale. Sous l’impulsion du Président de la République, nous avons fait de l’Afrique une priorité de notre action à l’international. Au cœur de notre stratégie, il y a la volonté d’accompagner le développement d’infrastructures et de technologies dans la ville durable. Dans ces secteurs nos PME, telles que Sunna Design, disposent d’une expertise mondialement reconnue. C’est ensemble, avec nos partenaires africains, avec le concours du secteur privé, qu’il nous faut accompagner le développement économique du continent. » « La confiance accordée par le gouvernement togolais – réputé visionnaire, précurseur et à haut niveau d’exigence dans les domaines de l’électrification rurale et du numérique – est une reconnaissance de la solidité du savoir-faire de Sunna Design et de notre capacité à innover et accompagner nos clients dans la durée » déclare Ignace de Prest, Directeur général de Sunna Design. « C’est également une nouvelle étape dans notre transformation d’entreprise, désormais incontournable à la fois sur les applications urbaines et rurales. L’impact du projet sur les populations renforce l’engagement des équipes et notre projet d’entreprise. »

Encadré

Un projet clé en main avec financement au cœur de la stratégie de Sunna Design

Ce contrat exemplaire s’inscrit au cœur de la stratégie de Sunna Design, visant à apporter des réponses sur le long terme aux problématiques de ses clients sous forme de services. Trois ans après avoir innové en proposant les premiers contrats d’Eclairage Solaire « as a Service » aux Etats-Unis, Sunna Design déploie le schéma en Afrique et travaille à le répliquer encore. Ce projet mené au Togo et financé par un prêt direct de la Direction Générale du Trésor, démontre que la société dispose désormais de la gamme de solutions techniques la plus avancée du marché, ainsi que le portefeuille de services le plus complet avec installation, maintenance, opérations et financements. Ce contrat marque également la concrétisation sur un projet à grande échelle de la vision de l’éclairage solaire comme levier de développement social et économique en milieu rural, insufflée par Thomas Samuel le fondateur de Sunna Design, qui a également développé le projet.