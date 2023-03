GE et EcoGreen Energy vont construire un projet solaire en Turquie

GE a été sélectionné par Ecogreen Energy pour fournir sa technologie de centrale solaire FLEX INVERTER pour la centrale solaire de 130 MWc Nigde Bor qui sera construite à Nigde, en Turquie. La portée des travaux comprend la conception, l’ingénierie, l’approvisionnement et la mise en service de la centrale solaire.

La centrale solaire de Nigde Bor fait partie du YEKA-GES4 lancé en 2022 par le Ministère de l’Energie turc. Il permettra la transition énergétique dans le pays et au-delà, en aidant la Turquie à poursuivre l’expansion des ressources d’énergie renouvelable et à mettre en service 10 GW de capacité solaire entre 2017 et 2027. Selon l’AIE, la capacité d’énergie solaire de la Turquie devrait atteindre 52,9 gigawatts avec un augmentation d’environ 500 % d’ici 2035. Ce projet s’ajoute aux 1,3 GW de projets solaires que GE livre en Turquie. Prakash Chandra , PDG de Renewable Hybrids, GE, a déclaré : « Le potentiel de l’énergie solaire en Turquie est une réalité. Nous sommes ravis de nous associer à Ecogreen Energy sur les projets et attendons avec impatience de nouvelles opportunités pour accroître la pénétration des énergies renouvelables en Turquie et au-delà. » GE s’associera à Ecogreen dans le contrat de fourniture et de services d’une gamme étendue d’équipements au-delà des stations d’onduleurs et des services de mise en service. Inogen exécutera les travaux locaux pour remplir le périmètre EPC. GE et Inogen travailleront à nouveau ensemble après avoir achevé 1,3 GW de projets YEKA et Hybrids en Turquie. Le professeur Ali Murat Soydan , associé directeur d’Inogen, a déclaré : « Nous sommes très heureux et fiers de nous associer à GE et de soutenir l’entreprise avec une capacité locale en Turquie ».

FLEX INVERTER, une solution conteneurisée intégrée

La centrale solaire FLEX INVERTER est une solution conteneurisée intégrée qui combine un onduleur solaire, un transformateur de puissance moyenne tension et une unité principale en anneau MV en option, le tout intégré dans un conteneur ISO standard de 20 pieds. La technologie est une solution intelligente qui permet de fournir une plate-forme de conversion d’énergie fiable, rentable, prête à l’emploi et intégrée en usine pour les applications solaires et de stockage à grande échelle. Il permet de réduire les coûts d’investissement et d’exploitation et d’assurer une performance plus fiable de l’usine. Le FLEX INVERTER est un composant clé du portefeuille Renewable Hybrids FLEX de GE , conçu pour répondre aux besoins des clients grâce à de multiples applications afin de permettre des MWh verts et dispatchables. Il comprend également les technologies FLEX RESERVOIR et FLEX IQ . Le FLEX RESERVOIR est une solution intégrée de systèmes de stockage d’énergie de batterie et d’électronique de puissance pour de multiples configurations et applications de marché. FLEX IQ est une plate-forme numérique qui fournit des solutions de conception, d’exploitation et de gestion de flotte pour permettre la conformité au réseau et maximiser la valeur à vie du client.