TVA Ã  5,5 % : les panneaux solaires Voltec conformes au seuil <530 kgCO2/kWc

La transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne repose sur un double dÃ©fi :Â accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du solaireÂ tout enÂ rÃ©duisant son impact environnemental.Â Câ€™est dans ce contexte quâ€™entre en vigueur, Ã partir du 1er octobre, le dÃ©cret fixant un seuil maximal deÂ 530 kgCOâ‚‚/kWcÂ pour bÃ©nÃ©ficier de laÂ TVA rÃ©duite sur le marchÃ© rÃ©sidentiel. Ce qui Ã©tait hier unÂ niveau dâ€™excellence rÃ©servÃ© Ã quelques acteursÂ devient aujourdâ€™huiÂ la rÃ©fÃ©rence pour toute une filiÃ¨re. Et Voltec Solar dâ€™y avoir toute sa placeÂ !

Quâ€™est-ce que le seuil <530 kgCO2/kWc ? Lâ€™empreinte carbone dâ€™un module photovoltaÃ¯que est calculÃ©e sur lâ€™ensemble de son cycle de vie : extraction et transformation des matiÃ¨res premiÃ¨res, procÃ©dÃ©s de fabrication, transport et distribution, fin de vie et recyclage. <530 kgCOâ‚‚/kWc est aujourdâ€™hui devenu un chiffre clÃ©. Il correspond Ã lâ€™impact carbone maximum dÃ©sormais exigÃ© pour que les particuliers bÃ©nÃ©ficient de la TVA rÃ©duite. ChezÂ Voltec Solar, ce seuil est atteint grÃ¢ce Ã uneÂ intÃ©gration renforcÃ©e du contenu europÃ©enÂ dans la chaÃ®ne de valeur, des procÃ©dÃ©s industriels optimisÃ©s ainsi quâ€™une conception conforme aux critÃ¨res deÂ rÃ©silienceÂ dÃ©finis par le rÃ¨glement europÃ©en NZIA. Â« Le passage du seuil de 530 kgCOâ‚‚/kWc dâ€™un objectif dâ€™excellence Ã une rÃ©fÃ©rence rÃ©glementaire marque un tournant historique. Câ€™est une reconnaissance des efforts menÃ©s depuis plus de dix ans par Voltec Solar pour proposer des modules europÃ©ens, durables et compÃ©titifs Â» se rÃ©jouit Lucas Weiss, Directeur GÃ©nÃ©ral de Voltec Solar.

Voltec Solar, une longueur dâ€™avance

VOLTEC SOLAR sâ€™inscrit depuis plus de 10 ans dans cette dynamique grÃ¢ce Ã une stratÃ©gie claire. Lâ€™entreprise privilÃ©gie uneÂ production europÃ©enne intÃ©grÃ©e et valorisÃ©e, dÃ©veloppant uneÂ gamme de modules Ã faible impact environnemental. Elle anticipe sans cesse les Ã©volutions rÃ©glementaires afin de rester en avance sur les besoins du marchÃ©. DÃ¨s aujourdâ€™hui, la gamme de Voltec intÃ¨gre des modules respectant ce seuil <530 kgCOâ‚‚/kWc, garantissant ainsi aux installateurs et aux particuliers un accÃ¨s Ã la TVA rÃ©duite tout en rÃ©pondant aux enjeux de durabilitÃ©. Le seuil <530 kgCOâ‚‚/kWc incarne uneÂ nouvelle Ã©tape de maturitÃ©Â pour le photovoltaÃ¯que en France et en Europe. Il transforme une exigence technique enÂ levier de compÃ©titivitÃ© et de durabilitÃ©Â pour toute la filiÃ¨re. Â«Â Voltec Solar entend jouer pleinement son rÃ´le dans cette Ã©volution en mettant lâ€™innovation, la qualitÃ© industrielle et lâ€™Ã©coconception au service de ses clients et de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ Â» conclut Lucas Weiss.

Â

EncadrÃ©

Une opportunitÃ© pour la filiÃ¨re europÃ©enne

Lâ€™instauration de ce seuil est uneÂ Ã©tape structuranteÂ pour lâ€™industrie photovoltaÃ¯que. Elle incite les acteurs Ã Â rÃ©duire leur empreinte carboneÂ et Ã renforcer leur ancrage europÃ©en. Parmi les effets attendus en France et en EuropeÂ : redÃ©marrage de lignes de production locales, crÃ©ation dâ€™emplois industriels qualifiÃ©s et relance dâ€™une dynamique deÂ souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et industrielle.