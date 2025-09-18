Lavaur (81) : une collecte citoyenne pour financer la construction d’un parc photovoltaÃ¯que

Vensolair, filiale de la Compagnie Nationale du RhÃ´ne (CNR), lance Ã partir du 23 septembre une campagne de financement participatif via Enerfip, pour la construction dâ€™un parc photovoltaÃ¯que dâ€™une puissance installÃ©e de 4,17 MWc sur le site de stockage de dÃ©chets des “Brugues” Ã Lavaur (81). Â ExplicationsÂ !

Ce financement participatif de Vensolair dans le Tarn vise Ã mobiliser 400 000 â‚¬ auprÃ¨s des habitants afin de leur permettre de soutenir activement la transition Ã©nergÃ©tique de leur territoire, tout en bÃ©nÃ©ficiant dâ€™un taux dâ€™intÃ©rÃªt fixe de 6,5 % par an.

Un projet photovoltaÃ¯que vertueux sur un site dÃ©jÃ anthropisÃ©

Le projet photovoltaÃ¯que des Brugues sâ€™inscrit dans une dÃ©marche de valorisation et reconversion dâ€™une installation de stockage de dÃ©chets non dangereux (ISDND) exploitÃ©e depuis les annÃ©es 1980. Le parc sâ€™implantera sur une partie du site encore en activitÃ© aujourdâ€™hui. Le projet a Ã©tÃ© menÃ© en Ã©troite collaboration avec le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures MÃ©nagÃ¨res (SMICTOM) de la RÃ©gion de Lavaur, propriÃ©taire des terrains ainsi que son exploitant, lâ€™entreprise COVED (filiale du groupe PAPREC). Avec une puissance installÃ©e de 4,17 MWc, le parc produira chaque annÃ©e dÃ¨s 2026 environ 5 450 MWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle (hors chauffage) de 1 600 foyers. Cette production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte permettra dâ€™Ã©viter le rejet dans lâ€™atmosphÃ¨re de prÃ¨s de 1 000 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e.

LaurÃ©at dâ€™un appel dâ€™offres national de la Commission de RÃ©gulation de lâ€™Ã‰nergie (CRE), le parc bÃ©nÃ©ficiera dâ€™un contrat dâ€™achat de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sur une durÃ©e de 20 ans.

Une opportunitÃ© unique d’investissement citoyen

GrÃ¢ce Ã cette campagne de financement participatif dâ€™un montant global de 400 000 â‚¬, les habitants peuvent investir directement dans ce projet dâ€™avenir, Ã partir de 10 â‚¬ et dans la limite de 2 500 â‚¬. Cet investissement leur offre un rendement attractif avec un taux dâ€™intÃ©rÃªt fixe de 6,5 % par an, tout en soutenant une dÃ©marche Ã©cologique et locale. Les fonds collectÃ©s permettront de favoriser la transition Ã©nergÃ©tique sur le territoire en redistribuant une partie des retombÃ©es Ã©conomiques du projet aux habitants. La campagne de levÃ©e de fonds sera dans un premier temps rÃ©servÃ©e aux habitants des communes du SMICTOM de Lavaur (Tarn â€“ 81) Ã partir du 23 septembre. Elle sâ€™ouvrira ensuite Ã partir du 30 septembre Ã lâ€™ensemble des habitants du Tarn et de Haute-Garonne, puis Ã lâ€™ensemble des habitants des dÃ©partements limitrophes Ã compter du 9 octobre.

EncadrÃ©Â

RÃ©unions d’informations les 22 et 23 septembre

Afin de prÃ©senter le projet en dÃ©tail aux riverains et citoyens intÃ©ressÃ©s, une rÃ©union publique dâ€™information et une permanence dâ€™investissement sont organisÃ©es :

-Â Â Â Â Â Â Â Â RÃ©union dâ€™informationÂ : Lundi 22 septembre Ã 18h30 Ã la Halle aux Grains, Place Stalingrad, 81500 Lavaur

-Â Â Â Â Â Â Â Â Permanence dâ€™investissementÂ : Mardi 23 septembre de 9h Ã 17h Ã la Halle aux Grains, Place Stalingrad, 81500 Lavaur

Ces rencontres sont lâ€™occasion dâ€™Ã©changer avec les Ã©quipes en charge du projet et de rÃ©pondre aux questions des habitants sur les bÃ©nÃ©fices de la centrale photovoltaÃ¯que.