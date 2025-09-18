Et Everwatt devint NeverWatt !

Le dÃ©veloppeur Everwatt a Ã©tÃ© placÃ© en liquidation judiciaire au cÅ“ur de lâ€™Ã©tÃ©, et dans la foulÃ©e, sa filiale BoucL Energie spÃ©cialiste des projets dâ€™Autoconsommation Collective en circuits courts a plongÃ© Ã©galement. Plus dâ€™une trentaine de salariÃ©s seraient menacÃ©s de licenciement. Coup dur pour la filiÃ¨re solaireÂ avec une faillite qui fait des vagues jusquâ€™Ã Bordeaux !

De toujours Ã jamaisÂ ! Â EverWatt nâ€™est plus. Et la situation chaotique de la France y est pour quelque chose. Depuis des mois, le secteur de lâ€™Ã©nergie souffre de maniÃ¨re chronique de lâ€™instabilitÃ© gouvernementale et du manque de visibilitÃ©. Nos politiques jouent au jeu du chat et de la souris avec la PPE 3 depuis deux ans, vÃ©ritable ArlÃ©sienne. Un jour sortir, un jour ne sortira pasÂ ! Cette fameuse feuille de route du mix Ã©nergÃ©tique de la France ne trouve aucun consensus, otage des partis et enjeu de censure. Les investisseurs ont besoin de clartÃ© et de dÃ©cisions fermes avant de sâ€™engager sur le moyen-long terme. Â«Â Face Ã un manque cruel de visibilitÃ© sur leur avenir, les deux fonds dâ€™investissement prÃ©sents Ã notre capital, Transition Evergreen et Conquest, ont dÃ©cidÃ© de se dÃ©sengager successivement, prÃ©cipitant la chute en cascade dâ€™EverWatt, du Groupe EverWatt et de BoucL EnergieÂ Â» indique JÃ©rÃ´me Owczarczak, ex-Directeur GÃ©nÃ©ral du Groupe EverWatt Ã notre confrÃ¨re PV Magazine. Sur le plan social entre trente et quarante salariÃ©s seraient concernÃ©s par une procÃ©dure de licenciement. DÃ©gÃ¢t collatÃ©ral, la solarisation du toit de la base sous-marine de Bordeaux, une des plus grandes toitures solaires de France que devait mettre en Å“uvre BoucL Energie, est en suspens. Le projet prÃ©voit 6Â 500 panneaux solaires disposÃ©s sur 13Â 000Â mÂ² des 4Â hectares du toit de la base sous-marine. A quelques mois des municipales, voilÃ qui tombe mal pour lâ€™Ã©cologiste Pierre Hurmis qui a fait de la solarisation de sa ville un axe fort de sa politique. Reste que les actifs dâ€™EverWatt sont sains. Le liquidateur judiciaire, le cabinet Mja Selafa Ã Paris qui prÃ´ne pour une reprise accÃ©lÃ©rÃ©e, aurait dÃ©jÃ Ã sa disposition une liste de repreneurs intÃ©ressÃ©s. DÃ©cisions de reprise ou pasÂ : dÃ©but octobre. Il ne faut jamais dire jamaisâ€¦