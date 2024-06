TSG rÃ©alise une nouvelle acquisition dans le secteur de l’Ã©nergie solaire

TSG a amorcé un fort développement dans les solutions photovoltaïques, parfois associées au stockage d’énergie. Cette activité développée en 2023, avec la réalisation de plusieurs projets d’échelle en Italie, en Europe de l’Est, en Afrique et France, porte un potentiel de développement qui a déjà conduit TSG à acquérir JCM Solar en France, EEG en Afrique du Sud et tout récemment ALVAREZ Solaire, société spécialisée dans la pose et la maintenance de panneaux photovoltaïques située dans le Sud-Ouest de la France à Chepniers en Charente-Maritime. Pour enrichir son offre, le Groupe renforce par ailleurs ses partenariats comme avec Pixii, le spécialiste européen des solutions de stockage d’énergie.

TSG, leader européen des services techniques pour une mobilité responsable, est un acteur clé de la transition énergétique pour la mobilité. Avec une présence marquée dans 30 pays, TSG conçoit, construit et entretient tous types d’infrastructures de distribution d’énergie pour la mobilité : réseau de recharge de véhicules électriques, GPL/GNL, hydrogène et aussi stations-service de carburant / biocarburant. TSG propose une offre clés en main de solutions innovantes (vente d’équipements, projets et services de maintenance, systèmes et paiements digitaux) pour l’énergie et le commerce. TSG sert tous types de clients, dans les secteurs public et privé, des collectivités locales et commerces aux réseaux de stations-service et aux installations de flottes d’entreprises.

TSG emploie plus de 6 000 collaborateurs et son chiffre d’affaires a dépassé 1 milliard d’euros en juillet 2023 ayant doublé son chiffre d’affaires en 5 ans et matérialisé la transformation de son business model au service de la mobilité responsable. Pour la première fois en effet, ses activités de services liées aux nouvelles énergies de mobilité dépassent 30% du chiffre d’affaires consolidé du groupe, qui s’équilibre désormais entre les énergies traditionnelles, les nouvelles énergies de mobilité, et les autres services techniques aux infrastructures et solutions de paiement. Les techniciens de TSG ont des compétences uniques, avec une expertise reconnue dans toutes les solutions énergétiques utiles aux pôles de mobilité et les services techniques qui y sont associés : véhicules électriques, hydrogène, biocarburants, gaz naturel et énergie solaire, ainsi que les systèmes et services de paiement associés. TSG est une société privée, détenue par sa direction et la société d’investissement entrepreneuriale HLD.

Cette transformation stratégique a été portée par une forte croissance (+16%) tant interne (+11%) qu’externe (+5%), soutenue par le dynamisme des activités mobilité électrique, le développement des activités Gaz/Biogaz et Hydrogène et accélérée par la vingtaine d’acquisitions menée sur les deux dernières années.