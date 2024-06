Voltalia franchit le cap de trois gigawatts de capacitÃ© grÃ¢ce Ã  de nouvelles toitures solaires dâ€™Helexia au Portugal

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, réaffirme ses objectifs 2024 et 2027 en franchissant un nouveau pallier de capacité en exploitation et construction. Le cap des 3 GW vient en effet d’être dépassé par l’entreprise. Non sans une once de fierté !

« Je suis très heureux d’annoncer que nous avons dépassé les 3 gigawatts de capacité en exploitation et en construction. Le franchissement de ce seuil conforte l’objectif que nous nous sommes fixés pour 2024 à savoir environ 3,3 gigawatts en exploitation et construction, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation. Cette réussite est le fruit du travail et de l’implication de tous, mais aujourd’hui je salue tout particulièrement les collaborateurs de notre filiale Helexia au Portugal qui nous font franchir le cap symbolique des 3 gigawatts », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Un rythme soutenu des mises en chantier

Avec le lancement au Portugal de la construction par Helexia de 2 mégawatts solaires sur les toitures de son client Leroy Merlin, la capacité totale des centrales en exploitation et en construction de l’ensemble de Voltalia dépasse désormais les 3 gigawatts. Depuis le début de l’année, Voltalia a poursuivi à un rythme soutenu les mises en chantier et mises en service :

En France, en janvier, mise en service de la centrale solaire de Logelbach (12,1 mégawatts).

En Europe et au Brésil, depuis janvier, mise en service de toitures et ombrières solaires par Helexia (26 mégawatts).

Au Royaume-Uni, en avril, mise en chantier de la centrale solaire de Paddock (49,9 mégawatts).

En Ouzbékistan, en mai, mise en chantier de la centrale solaire de Sarimay (126 mégawatts).

Un portefeuille de centrales de 4,5 gigawatts.

En parallèle, Voltalia a signé depuis le début de l’année des nouveaux contrats long terme, donnant de la visibilité supplémentaire sur sa croissance future :

En Tunisie, gain du projet solaire de Gafsa (130 mégawatts). La construction débutera en 2025.

mégawatts). La construction débutera en 2025. En Ouzbékistan, signature d’un partenariat portant sur l’extension du complexe solaire de Sarimay avec l’ajout de batteries de 50 mégawatts / 100 mégawattheures. La construction débutera en 2024.

mégawatts / 100 mégawattheures. La construction débutera en 2024. En Ouzbékistan, signature d’un partenariat portant sur la création d’un des plus grands complexes de stockage par batteries au monde, d’une capacité de 500 mégawatts / 1000 mégawattheures.

Le portefeuille de centrales sécurisées s’élève désormais à 4,5 gigawatts. Voltalia vise en 2027 une capacité en exploitation et construction de plus de 5 gigawatts.