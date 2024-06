HoloSolis et RTE, alliÃ©s pour un solaire Ã  pleine puissance

Projet européen majeur de production de panneaux photovoltaïques, HoloSolis franchit une nouvelle étape importante dans la construction de sa gigafactory, à Hambach en Moselle : la signature de la Proposition Technique et Financière (PTF), réalisée par RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français, pour le raccordement de la future usine au moyen d’une ligne électrique dédiée.

« RTE est un partenaire fiable et très réactif, qui nous accompagne depuis le démarrage du projet, et dont l’expertise nous a été précieuse tout au long des phases de concertation publique, de dépôt du permis de construire et de la demande d’autorisation environnementale. Aujourd’hui, nous validons ensemble un jalon déterminant, qui précise le schéma et le calendrier de l’alimentation électrique du site, véritable nerf de la guerre de la réindustrialisation », explique Jan Jacob Boom-Wichers, le président d’HoloSolis, entreprise à l’actionnariat 100 % européen, majoritairement français et allemand.

Une montée en puissance, étalée entre septembre 2026 et mars 2029

Désignée pour devenir un outil majeur de la transition climatique et de la souveraineté énergétique européenne, sur un marché aujourd’hui dominé par la Chine, la gigafactory mosellane produira, en rythme de croisière, 10 millions de panneaux solaires par an. Soit 8 % des importations européennes de modules photovoltaïques chinois en 2022, ce qui représente les besoins énergétiques annuels d’un million de foyers, pour une capacité totale de 5 GW. Pour atteindre ce niveau -près de deux fois la production de la plus grande usine européenne de panneaux solaires en cours de construction, à Catane en Italie, HoloSolis a programmé une montée en puissance, étalée entre septembre 2026 et mars 2029, depuis les premiers modules photovoltaïques jusqu’aux 10 millions d’unités annuelles, fabriqués sur des lignes modulables, extensibles, adaptables aux dernières avancées technologiques. La production démarrera ainsi en technologie n-type TOPCon, l’une des plus performantes à ce jour, et devrait intégrer à terme la solution dite tandem, qui accroit fortement le rendement énergétique des cellules solaires en couplant silicium et pérovskite.

RTE, partenaire fiable et engagé dans la transition énergétique

« La puissance électrique actuelle du site de Hambach est suffisante pour assurer le lancement de la production et les premières augmentations de cadence, jusqu’en mars 2027. Nous avons travaillé en étroite coordination avec RTE pour, à partir de septembre 2026, bénéficier d’un raccordement électrique via une ligne souterraine de 225 000 volts, permettant de répondre à la demande de raccordement de l’usine pour une puissance de 81 MW couvrant nos besoins à plein régime. Sans un tel approvisionnement, fiable, exclusif et anticipé, aucun site industriel d’envergure ne saurait exister. Donc un grand merci à RTE et à ses équipes ! », souligne Bertrand Lecacheux, Directeur des Opérations d’HoloSolis. L’opérateur du réseau de transport d’électricité a constitué une équipe dédiée au projet, qui s’enrichit de nouvelles compétences à mesure de son avancement. Sa mission, en résumé : créer une ligne souterraine de 9 kilomètres entre le poste électrique de Sarreguemines, adapté pour l’occasion, et la gigafactory de Hambach. Ce projet démarre avec un avantage significatif : pouvoir s’appuyer sur un ensemble de concertations menées dans le cadre de précédents projets de raccordement électrique dans la zone. S’appuyant sur cet historique et sur la concertation menée dans le cadre du projet HoloSolis, le préfet de la Moselle a validé le fuseau de moindre impact le 29 janvier 2024 pour le raccordement de l’usine HoloSolis.

Le courant passe

« Nous devrions avoir achevé l’ensemble des travaux en 12 à 15 mois. Ceux-ci démarreront aussitôt terminée la phase administrative -permis de construire, autorisation environnementale et déclaration d’utilité publique », précise Elisabeth Bertin, Déléguée RTE pour les Régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. « Nous tenons à remercier la préfecture de la Moselle, le ministère de l’industrie et de l’énergie qui, tout comme RTE, font preuve de diligence et de réactivité pour nous permettre de faire sortir de terre, dans un délai resserré, un site industriel ultra-moderne, levier de la relance du photovoltaïque en Europe », indique Jan Jacob Boom-Wichers. « Pour RTE, c’est un projet très stimulant, le premier de cette envergure dans le Grand Est, qui renforce notre positionnement en tant qu’acteur majeur de la décarbonation de l’industrie. A Hambach, nous contribuons à la construction d’un catalyseur du développement régional, et d’un nouvel outil de lutte contre le réchauffement climatique. La motivation est toute trouvée », conclut Elisabeth Bertin. Entre HoloSolis et RTE, le courant passe…et alimentera bientôt, à l’horizon 2026, un giga-fabricant d’énergie verte.