TSG dÃ©marre 2025 avec trois nouvelles acquisitions dâ€™entreprises spÃ©cialisÃ©es dans les Ã©nergies Ã©lectrique et solaire

TSG, spécialiste européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable, annonce, en ce début de l’année 2025, l’acquisition de trois nouvelles entreprises : Ecosun Expert S.A.S. (France), Électricité Reiter & Grethen S.A. (Luxembourg) et Gevitec BV (Belgique). Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de TSG visant à renforcer son expertise dans les nouvelles énergies et en matière de mobilité responsable à l’échelle européenne, tout en soutenant sa croissance interne par le renforcement de ses équipes afin de répondre à la demande grandissante de ses clients dans chaque pays.

Cette annonce intervient après une année décisive pour TSG, marquée par le franchissement du seuil des 30 acquisitions réalisées dans 16 pays en seulement trois ans. Ces succès ont renforcé la capacité du groupe à proposer des solutions énergétiques intégrées et innovantes, en ligne avec son engagement de jouer un rôle clé dans la transition énergétique en Europe.

Renforcer son expertise pour la transition énergétique

Ces trois nouvelles acquisitions viennent renforcer l’expertise de TSG dans les domaines de l’énergie photovoltaïque, de la mobilité électrique et des infrastructures énergétiques :

Ecosun Expert S.A.S. (France) : est un spécialiste de la conception, de l’installation et de la maintenance de systèmes photovoltaïques, avec un solide historique de projets menés à bien dans la région Grand-Est. Cette acquisition consolide l’ancrage territorial de TSG en France et lui permet d’accroître sa capacité à accompagner chaque étape d’un projet solaire.

Electricité Reiter & Grethen S.A. (Luxembourg) : Réputée pour ses compétences en ingénierie et ses installations électriques, ERG propose des solutions photovoltaïques, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et des systèmes d'automatisation des bâtiments. Son expertise dans les projets de grande envergure renforce la présence de TSG au Luxembourg.

Gevitec BV (Belgium) : Partenaire de confiance, Gevitec dispose d'une vaste expérience dans les installations électriques et les bornes de recharge pour véhicules électriques. Sa présence en Belgique et aux Pays-Bas consolide l'expertise de TSG auprès de grands clients des secteurs de l'énergie et de la distribution.

TSG poursuit sa stratégie de croissance externe tout en consolidant son rôle de meneur dans la mobilité durable et les énergies propres et ses compétences internes pour offrir des solutions responsables et innovantes, adaptées aux besoins actuels de ses clients. Ces acquisitions viennent enrichir son expertise dans les domaines de l’énergie solaire et d’électrique en Europe, consolidant ainsi sa capacité à proposer des solutions intégrées pour les infrastructures industrielles, commerciales et de mobilité. En rejoignant TSG, ces entreprises renforcent la capacité du groupe à accompagner ses clients professionnels dans leur transition vers des pratiques énergétiques durables. Acteur clé dans le domaine de l’électricité, y compris de l’énergie solaire, TSG propose des solutions clés en main, couvrant l’ensemble des étapes, de la conception à la maintenance.