Velto Renewables et Q Energy lancent un partenariat pour l’acquisition de projets d’Ã©nergies renouvelables en Europe

Velto Renewables, producteur d’énergies renouvelables, soutenu par la CDPQ, un groupe mondial d’investissement, vient de signer un accord de partenariat avec Q Energy Solutions, acteur majeur des énergies renouvelables en Europe, visant à acquérir un portefeuille de projets d’énergies renouvelables d’envergure dans différents pays européens auprès de Q Energy au cours des prochaines années. Détails des premiers partenariats !

« Cet investissement, en partenariat avec Q Energy, marque une étape importante dans la croissance stratégique de Velto. En plus de tripler notre capacité énergétique, cette expansion s’inscrit dans notre vision de diversifier notre champ technologique et d’étendre notre empreinte géographique en Europe » confie Lucas de Haro, PDG de Velto. Dans un premier temps, Velto a conclu l’acquisition d’un portefeuille de projets photovoltaïques et éoliens d’une capacité totale de près de 130 MW en France. Dans un second temps, les deux partenaires prévoient de conclure des transactions portant sur un portefeuille supplémentaire d’environ 400 MW en Espagne et au Portugal dans les semaines à venir. Le portefeuille initial est composé de cinq projets en construction par Q Energy, tous situés en France :

Deux centrales solaires photovoltaïques ;

Deux parcs éoliens terrestres ;

Un parc solaire flottant, Les Îlots Blandin, considéré comme le plus grand d’Europe. Il est construit sur d’anciennes gravières industrielles et présente une technologie innovante pour la production d’énergie durable.

Ces cinq projets devraient progressivement être mis en service entre le printemps 2025 et le début de l’année 2026. Une fois pleinement opérationnels, ces actifs pourront produire plus de 210 000 MWh par an, soit suffisamment d’électricité propre pour alimenter plus de 50 000 foyers. « Ce partenariat important avec Velto, soutenu par un investisseur mondial de premier plan en infrastructures comme la CDPQ, témoigne de la durabilité, de l’innovation et de l’excellence de Q ENERGY dans le domaine des énergies renouvelables. Il renforce notre position de leader de confiance dans l’industrie, prouvant que nos solutions de grande qualité continuent d’attirer des partenaires de premier plan qui partagent notre vision d’un avenir plus propre et plus durable » conclut Junu Lee, PDG de Q Energy.