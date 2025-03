TRIBUNE / L’annÃ©e 2025 marquera-t-elle un tournant dans la transition Ã©nergÃ©tique du marchÃ© de la construction ?

Par Victor Charvin, Senior Product Manager – Energy transition chez Eaton

La hausse des taux d’intérêt et des coûts de construction à travers l’Europe a rendu les propriétaires de bâtiments prudents quant à s’engager dans des projets de transition énergétique en 2024. La transition énergétique dans les bâtiments semble prête à regagner de l’importance, tant dans les projets de nouvelles constructions que dans les rénovations, grâce à des technologies et produits qui s’imposent par leur pertinence à tous les niveaux pour les propriétaires et les promoteurs immobiliers, qu’il s’agisse du temps d’installation, des coûts initiaux, de la commodité d’utilisation ou du retour sur investissement.

Quelles sont les principales préoccupations des propriétaires et promoteurs immobiliers dans les mois à venir ? Cinq tendances prédominent.

1. L’énergie solaire a un grand potentiel

La production d’énergie solaire continue de gagner en popularité, accompagnée d’un intérêt croissant pour l’utilisation de batteries dans les bâtiments afin de maximiser les avantages d’autoproduction et des tarifs attractifs proposés hors heures de pointe par certaines compagnies énergétiques.

Alors que les gouvernements européens, soutenus par l’Union Européenne, recherchent des alternatives abordables et fiables aux combustibles fossiles, l’énergie renouvelable s’impose naturellement. L’adoption de l’énergie solaire dans les bâtiments réduit les coûts énergétiques, diminue les émissions de carbone et stimule la croissance économique en créant des emplois dans le secteur des énergies renouvelables.

Certains pays, notamment l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas ainsi que la France (prime à l’autoconsommation), offrent des subventions pour aider les particuliers et les entreprises à investir dans le solaire. Il est crucial pour les propriétaires de bâtiments de se tenir informés des évolutions réglementaires afin de comprendre ce qui leur est proposé, car de nouvelles initiatives politiques sont régulièrement développées.

2. Le temps d’installation diminue

De bonnes nouvelles pourraient se profiler à l’horizon, alors que les gouvernements européens répondent aux propositions de l’UE visant à renforcer la formation professionnelle. Cela devrait augmenter le nombre d’installateurs disponibles pour tous types de projets liés à la transition énergétique, tels que les infrastructures de recharge de véhicules électriques ou les systèmes de chauffage non alimentés par des combustibles fossiles, qui soutiennent également la flexibilité des réseaux nationaux. Une conséquence inattendue de la pénurie de travailleurs qualifiés est que les fabricants priorisent désormais des conceptions de produits rapides et simples à utiliser. Les installateurs privilégient les produits préfabriqués, modulaires et évolutifs pour offrir plus rapidement des solutions de transition énergétique à leurs clients. Les fabricants soutiennent également la montée en compétence grâce à des partenariats et des formations sur leurs produits.

3. La technologie des batteries évolue

Les compagnies d’assurance ont traditionnellement attribué une cote de risque élevée aux systèmes de stockage d’énergie par batteries dans les bâtiments, augmentant ainsi les primes et rendant la technologie peu attrayante, notamment pour les particuliers. Cependant, avec l’arrivée sur le marché de nouvelles batteries plus sûres, notamment les batteries Lithium-Fer-Phosphate (LFP), ces évaluations de risque élevées semblent de plus en plus dépassées. Les primes d’assurance pour les bâtiments commencent déjà à baisser à mesure que les batteries LFP deviennent courantes. Écologiques et stables structurellement, ces batteries chauffent peu, ce qui les rend sûres pour un usage domestique. Les systèmes de stockage d’énergie basés sur la technologie LFP gagnent en popularité, car les propriétaires comprennent mieux les avantages et ne sont plus dissuadés par les préoccupations liées à l’assurance. Les véhicules électriques (VE) contribuent également à la familiarité avec cette technologie. Les Européens voient des bornes de recharge pour VE devant toutes sortes de bâtiments – résidences, lieux de travail, restaurants – et les stations de recharge rapide se développent rapidement, tandis que les détaillants de carburants fossiles exploitent les opportunités commerciales liées à la recharge VE.

4. Le retour sur investissement des technologies de transition énergétique augmente

L’innovation dans les batteries réduit également les coûts du stockage d’énergie dans les bâtiments. Les économies immédiates sur les coûts initiaux sont évidentes, et les propriétaires reconnaissent que l’investissement dans la transition énergétique protège et améliore la valeur des propriétés.

Par exemple, investir dans une infrastructure de recharge VE permet aux propriétaires de bâtiments commerciaux de préserver la valeur de leurs biens, alors que la demande pour la recharge VE augmente parmi les visiteurs de leurs sites. Ce terme “visiteurs” englobe toute personne ayant besoin de charger un VE – un employé sur son lieu de travail, un client d’hôtel ou un acheteur dans un centre commercial. Les propriétaires résidentiels bénéficient également de cet effet.

5. Les tarifs dynamiques de l’énergie se multiplieront

Le comptage intelligent est essentiel pour tirer parti des tarifs énergétiques dynamiques. Pour un particulier, cela peut être aussi simple que d’exploiter les périodes nocturnes hors pointe, mais les propriétaires de bâtiments commerciaux doivent adopter une approche beaucoup plus structurée. C’est pourquoi les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments deviennent des technologies indispensables pour les grands bâtiments. Ces systèmes utilisent des capteurs répartis dans le bâtiment pour surveiller des données telles que les gains de chaleur et le nombre d’occupants, alliés à des métriques sur les performances des panneaux solaires, des systèmes de stockage d’énergie, et à des informations externes sur les conditions météorologiques. L’ensemble forme un modèle idéal pour prédire la consommation énergétique et optimiser les tarifs les plus bas disponibles. Les propriétaires qui choisissent d’installer ces systèmes investissent dans un avenir prometteur. Les réseaux nationaux proposent une variété croissante de tarifs dynamiques permettant des économies sur une base quasi-minute. Cette technologie intelligente fonctionne parfaitement pour aider les propriétaires à économiser tout en rendant les réseaux plus flexibles – un scénario gagnant-gagnant.