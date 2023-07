TSG : acquisition de deux entreprises spÃ©cialisÃ©es dans les Ã©nergies solaires – JCM Solar et Eco-Cycle Environnemental Group

TSG, spécialiste européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable, annonce l’acquisition de JCM Solar et d’Eco-Cycle Environnemental Group (EEG), deux entreprises spécialisées dans le domaine des énergies solaires. Grâce à l’expertise et au savoir-faire de ces deux nouvelles entités, TSG entend renforcer son activité dans l’énergie solaire et proposer à ses clients des installations photovoltaïques intégrées : équipements de toitures de sites, logistiques ou industriels, pose d’ombrières dans les stations-services, les pôles de mobilité ou sur les parkings publics et privés.

A travers les acquisitions de JCM Solar et de EEG, TSG, dont les équipes réalisent déjà des installations dans plusieurs pays, se renforce significativement dans l’énergie solaire. Avec ces deux opérations, TSG finalise sa 20ème acquisition depuis deux ans dans les nouvelles énergies de mobilités et les services techniques associés.

Renforcer l’offre multi-énergies et multi-services de TSG en intégrant pleinement l’offre solaire

Le Groupe réaffirme ainsi sa stratégie de leadership dans la mobilité responsable en Europe et en Afrique, avec une offre complète de produits alliant l’installation de panneaux solaires en ombrières ou en toiture au déploiement de batteries stationnaires et d’infrastructures de recharge électrique. JCM Solar, société française implantée dans les Pays de la Loire, est spécialisée dans la conception, l’installation, la maintenance et l’entretien de projets de centrales photovoltaïques pour les professionnels. Elle se distingue sur le marché européen en proposant des solutions innovantes en matière de panneaux solaires légers, offrant une flexibilité et une adaptabilité accrue pour une intégration harmonieuse dans diverses applications.

EEG, basée à Johannesburg en Afrique du Sud, s’occupe, quant à elle, de la distribution, de l’installation et de la maintenance des équipements solaires photovoltaïques, principalement à destination des professionnels.

Ces deux entreprises partagent avec TSG la volonté d’accompagner les clients professionnels en Europe et en Afrique dans leurs projets de développement solaire en leur offrant des solutions complètes et sur-mesure incluant, leurs éventuelles démarches administratives préliminaires.

Accompagner les clients dans leur transition énergétique globale

Le groupe TSG, fort de plusieurs réalisations de projets solaires en Europe -notamment en Italie et en Espagne – entend développer cette activité dans les prochaines années, avec une offre et des équipes dédiées et intégrées. L’énergie solaire offre de nombreux atouts en termes de coûts, d’impact et de flexibilité dans le mix énergétique avec un marché estimé à près de 45 Milliards € en Europe à horizon 2025.

Le groupe souhaite ainsi répondre aux attentes de ses clients, énergéticiens, distributeurs opérateurs de flottes professionnelles et gestionnaires de pôles de mobilité, de plus en plus à la recherche de solutions intégrant des sources locales d’énergie renouvelable telles que le solaire. TSG poursuit ainsi sa mission en les accompagnant dans leur volonté de développement d’une mobilité responsable.

« Ces acquisitions marquent une nouvelle étape importante dans la volonté de TSG de développer, grâce à l’expertise de ses ingénieurs et techniciens, des solutions techniques toujours plus complètes et énergétiquement responsables », déclare Jean-Marc Bianchi, Président Directeur Général de TSG. « En intégrant ces deux entreprises spécialisées, nous renforçons notre capacité à offrir aux professionnels de la mobilité, qu’il s’agisse d’énergéticiens, de grands distributeurs, industriels, ou d’opérateurs de flottes professionnelles, des solutions complètes et innovantes pour les accompagner de bout en bout (conception d’implantation, installation, et maintenance) dans leur transition énergétique vers une mobilité responsable. ».