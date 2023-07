CORSICA SOLE a inaugurÃ© la centrale solaire de Saint-Quentin-Du-Dropt dans le Lot-et-Garonne

CORSICA SOLE, producteur français d’énergie solaire et leader du stockage d’énergie en France, a lancé en février 2021 une campagne de financement participatif pour son projet de centrale photovoltaïque à Saint-Quentin-Du-Dropt (47). Deux ans après le succès de la collecte, la centrale solaire de Saint-Quentin-Du-Dropt a été inaugurée le 29 juin dernier en présence de Thomas Muller, Directeur du Développement de Corsica Sole.

Financée par un investissement citoyen inédit, la nouvelle centrale solaire de Saint-Quentin-Du-Dropt offre aux habitants de sept départements la possibilité de préserver leur indépendance en électricité tout en garantissant une énergie verte. Les citoyens du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Gers, ont en effet réussi l’exploit de récolter plus de 410 000 euros, dépassant largement l’objectif initial de 350 000 euros. Fort de ce succès, ils pourront utiliser une énergie issue de 18 415 panneaux photovoltaïques bas carbone – entièrement réversibles – ne générant aucune pollution sur le terrain. Ces derniers produiront par ailleurs une quantité d’électricité plus importante comparée à des panneaux classiques.

Une centrale solaire au service de l’autonomie énergétique des habitants du Lot-et-Garonne

Cette centrale photovoltaïque est constituée de deux parcs pour une puissance totale de 6.5 MWc produisant environ 7900 MWh d’électricité par an, soit 11% de la consommation totale de la commune d’Agen. Pionnier du stockage d’énergie en France, Corsica Sole intervient donc concrètement auprès des territoires pour valoriser leurs ressources naturelles et atteindre la souveraineté énergétique. Implanté sur un terrain constructible jusque-là non valorisé, Corsica Sole a souhaité – en accord avec la commune de Saint Quentin du Dropt – valoriser ce terrain pour produire de l’électricité verte, tout en mettant en place un usage agro-pastoral du site. Ainsi, l’aspect prairie sera préservé afin de mieux convenir à l’agriculteur qui bénéficiera du terrain et qui pourra, grâce à son cheptel, garantir un entretien naturel de la végétation. Evitant l’émission de 7 778 tonnes de CO 2 par an, la centrale solaire de Saint-Quentin-Du-Dropt produira de l’énergie verte pour l’équivalent de 3 750 foyers (consommation annuelle hors chauffage et ECS).

Un territoire ancré dans la transition énergétique

En qualité de développeur, exploitant et producteur d’énergie solaire, Corsica Sole s’est donc donné pour mission d’accélérer la transition énergétique vers un monde 100% renouvelable et 0% fossile. Dans un contexte de crise énergétique mondiale, il convient que chaque acteur agisse au quotidien. « Ainsi, dans le cadre de la centrale solaire de Saint-Quentin-Du-Dropt, l’engagement citoyen s’illustre par un investissement générant un impact environnemental concret. En effet, pour chaque 1000 euros investis, un souscripteur aura contribué à la production de 1 500 kW d’électricité, soit plus de 1/5 de sa consommation moyenne annuelle d’électricité. Force est de constater que les habitants du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Gers œuvrent aujourd’hui eux-mêmes à la construction de l’avenir de leur territoire. Corsica Sole met à la disposition des territoires un savoir-faire en lien avec leurs spécificités dans la conception des centrales photovoltaïques » explique Michael Coudyser, directeur général de Corsica Sole.