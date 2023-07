AprÃ¨s VALOREM, au tour de TSE de signer un CPPA avec le Groupement Les Mousquetaires

TSE, producteur et développeur d’énergie solaire en France et Le Groupement Les Mousquetaires, acteur majeur de la grande distribution en France, annoncent la signature du 2ème plus important contrat de fourniture d’électricité solaire français, d’environ 95 MWc d’energie solaire sur une durée de 15 ans. Détails !

L’électricité, fruit de CPPA entre TSE et Les Mousquetaires, sera produite sur deux sites de TSE, une centrale dans la Meuse pour 77MWc et l’autre dans le Nord d’une puissance installée de 18MWc. D’une puissance totale d’environ 95MWc, les deux centrales permettront une production annuelle d’environ 95 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’une centaine de points de vente Mousquetaires. Le contrat d’achat prendra effet au 1er janvier 2027. Il s’agit d’un des plus gros CPPA signé jusqu’à présent en France. Cette électricité sera dédiée à l’approvisionnement des usines de production agroalimentaire du Groupement. Ce contrat témoigne de l’engagement des Mousquetaires en faveur de la transition énergétique. Il permet de sécuriser des volumes d’électricité renouvelables à long terme, mais également d’éviter l’émission estimée de près de 40 000 tonnes de CO2.

« Un objectif de sécurisation des coûts de l’énergie »

« Nous sommes fiers d’accompagner le Groupement Les Mousquetaires dans sa transition énergétique et dans son objectif de sécurisation des coûts de l’énergie. Ce partenariat est important, il est le 2ème plus gros CPPA solaire français. Il démontre à la fois notre savoir-faire et l’ambition des Mousquetaires, notre volonté commune de décarbonation et d’agir concrètement pour le climat. » précise Mathieu Debonnet, président de TSE.

« Le Groupement Les Mousquetaires mène une transition énergétique globale qui s’appuie sur l’amélioration de la performance énergétique de ses usines et de ses points de vente mais également sur la maîtrise des coûts d’exploitation et l’augmentation de la part d’autoconsommation dans son approvisionnement. Ce contrat est une étape importante dans la stratégie de contractualisation de CPPA qui se veut d’être poursuivie sur d’autres profils de production. » précise Bruno Breyne, chef d’entreprise Mousquetaires en charge de la Direction Energie du Groupement Les Mousquetaires.