TSE vendra dÃ¨s 2027 des Ã©lectrons solaires Ã  STMicroelectronics

STMicroelectronics et TSE ont signÃ© un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) de 15 ans pour alimenter les sites franÃ§ais de ST en Ã©nergie solaire Ã partir de 2027. Un contrat pour la fourniture par TSE dâ€™environ 780 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, provenant de trois parcs solaires dâ€™une puissance de 43 MW au totalÂ !

TSE, un acteur majeur de lâ€™Ã©nergie solaire et de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France, et STMicroelectronics, spÃ©cialiste mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications Ã©lectroniques, ont signÃ© un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© physique (Physical Power Purchase Agreement) pour fournir de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, issue de parcs solaires, aux sites de STMicroelectronics en France. Â« Il sâ€™agit de notre deuxiÃ¨me contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) en France, marquant une nouvelle Ã©tape importante vers lâ€™objectif de ST dâ€™atteindre la neutralitÃ© carbone dans ses activitÃ©s opÃ©rationnelles (Ã©missions des scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) dâ€™ici 2027, notamment en sâ€™approvisionnant Ã 100 % en Ã©nergies renouvelables dâ€™ici 2027 Â», souligne Chouaib Rokbi, Executive Vice-President DTIT and Global Procurement Organization chez STMicroelectronics. TSE fournira Ã STMicroelectronics de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable produite par trois parcs solaires en France, exploitÃ©s par TSE, dâ€™une puissance totale dâ€™environ 43 MW. Ce contrat de 15 ans, qui dÃ©butera en 2027, reprÃ©sente un volume global dâ€™environ 780 GWh.

Â«Â La France doit garantir une Ã©nergie souveraine, abondante, dÃ©carbonÃ©e et compÃ©titive Â»

Les accords dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© jouent un rÃ´le majeur dans la transition Ã©nergÃ©tique de ST. Le groupe en a dÃ©jÃ signÃ© plusieurs pour soutenir les activitÃ©s opÃ©rationnelles de ST en France, en Italie, en Malaisie et au Maroc. DÃ©marrant en 2027, ce contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© avec TSE augmentera la contribution des Ã©nergies renouvelables aux activitÃ©s de ST en France, qui incluent la R&D, la conception, les ventes et le marketing ainsi que la fabrication des circuits intÃ©grÃ©s en grands volumes. Â« La rÃ©silience Ã©nergÃ©tique de la France repose sur lâ€™action et lâ€™ambition. Ce partenariat avec STMicroelectronics dÃ©montre notre capacitÃ© collective Ã concilier souverainetÃ© industrielle et transition Ã©nergÃ©tique. Pour rester une nation forte et compÃ©titive, la France doit garantir une Ã©nergie souveraine, abondante, dÃ©carbonÃ©e et compÃ©titive Â», explique Mathieu Debonnet, PrÃ©sident et co-fondateur de TSE. Â« AprÃ¨s les accords conclus avec BioMÃ©rieux, Les Mousquetaires, Agrial et AlbÃ©a, ce contrat avec STMicroelectronics confirme la confiance accordÃ©e Ã notre modÃ¨le, Ã la fois dans notre capacitÃ© Ã fournir une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e et Ã soutenir les engagements RSE des entreprises. Nos Ã©quipes disposent de tous les outils et de lâ€™expertise nÃ©cessaires pour simplifier chaque Ã©tape du processus et en assurer la parfaite exÃ©cution. Â»

Â