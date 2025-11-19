Les modules PV SONNENKRAFT PPE_V2 dÃ©barquent Ã  ENERGAIA avec un nouveau key account manager France

Lâ€™acteur majeur du solaire autrichien SONNENKRAFT, participera au salon ENERGAIA Ã Montpellier en prÃ©sentant sa gamme photovoltaÃ¯que composÃ©e de modules PV fabriquÃ©s en Autriche, dâ€™onduleurs et de batteries. Une offre photovoltaÃ¯que complÃ¨te, que ce soit pour le rÃ©sidentiel, comme pour le C&IÂ ! Avec Fabrice Bordet en nouveau key account manager FranceÂ !

SONNENKRAFT dispose de 2 usines de fabrications de modules en Autriche, dâ€™une capacitÃ© de production annuelle de plus de 500 MW. Lâ€™offre photovoltaÃ¯que sâ€™Ã©tend essentiellement Ã la fabrication de modules standards cadrÃ©s mais la fabrication de modules bi-verres ou de modules spÃ©ciaux comme kits PV plug&play, les modules pour balcons et garde-corps, nâ€™est pas nÃ©gligeable.

NouveautÃ© cette annÃ©e, SONNENKRAFT va produire des modules bas carbone, Ã©ligibles Ã la TVA Ã 5,5% dont la production va dÃ©buter en fÃ©vrier 2026 et dont la certification PPE_V2 est attendue pour fin fÃ©vrier. Â Â«Â Nous recherchons des partenaires distributeurs en France et le salon ENERGAIA est lâ€™occasion de prÃ©senter notre offre aux professionnels. Bien entendu, le focus sera cette annÃ©e sur nos modules Ã©ligibles Ã la gamme TVA Ã 5,5%, sachant que nous proposons des systÃ¨mes complets avec onduleurs et batteries depuis plus de 15 ansÂ !Â Â» prÃ©cise Robin Welling, Directeur Commercial International de lâ€™enseigne.

Et pour lâ€™occasion, les Ã©quipes France de SONNENKRAFT seront accompagnÃ©es dâ€™un nouveau key account manager, Ã savoir Fabrice Bordet. Ce dernier est bien connu des professionnels de la filiÃ¨re solaire thermique. AprÃ¨s un passage par Enerplan, Fabrice Bordet a en effet passÃ© lâ€™essentiel de sa carriÃ¨re comme agent commercial chez GREENoneTEC Solarindustries GmbH, leader mondial autrichien dans la fabrication des capteurs solaires thermiques. Fabrice Bordet rejoint donc SONNENKRAFT pour un nouveau dÃ©fi professionnel. SONNENKRAFT ambitionne de devenir un acteur important dans le photovoltaÃ¯que en France, au travers dâ€™une offre complÃ¨te, dynamique et adaptÃ©e aux spÃ©cificitÃ©s du marchÃ© mÃ©tropolitain.