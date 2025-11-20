Lumo tombe dans le giron d’Enerfip, financeur citoyen expert de la transition énergétique

Enerfip renforce sa position sur le marché grâce à l’acquisition de Lumo 10 ans après sa création. Enerfip franchit une nouvelle étape dans son développement.

Enerfip, la première plateforme participative européenne d’investissement responsable en faveur de la transition énergétique consolide sa position en réalisant sa première opération de croissance externe avec l’acquisition de Lumo auprès du groupe Société Générale. Racheter cette plateforme d’investissement responsable, créée en 2012, marque un véritable tournant dans son ambition : désormais, Enerfip représente plus de 50 % de son marché domestique.

Le rachat de Lumo par Enerfip : une acquisition au service de l’investissement responsable citoyen

À travers cette acquisition, Enerfip souhaite affirmer son rôle de plateforme de référence dans le paysage du financement participatif. En atteignant le cap des 100 000 citoyens engagés et celui du milliard d’euros investis dans des projets de l’économie réelle, Enerfip affirme sa place d’acteur incontournable de la finance durable.“ Cette étape marque un tournant décisif pour notre secteur”, confie Julien Hostache, Président et co-fondateur d’Enerfip. “L’intégration de Lumo nous permet d’amplifier notre mission : proposer une épargne compétitive, transparente et vertueuse, permettant d’investir dans des projets au service de la production d’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique ou de mobilité durable, et ce, à partir de 10 €.”

Une offre renforcée pour soutenir la transition énergétique locale

Ce rapprochement offre à Enerfip l’opportunité d’enrichir son offre et de renforcer la valeur apportée à l’ensemble de ses clients, qu’ils soient investisseurs ou porteurs de projets. Grâce à cette acquisition, Enerfip peut proposer des solutions plus complètes à tous ceux qui souhaitent s’impliquer concrètement dans la transition énergétique, en finançant des projets locaux à fort impact économique, social et environnemental, au cœur des territoires. « Chez Lumo, nos clients et nos partenaires ont toujours été au cœur de nos priorités et nous avons bâti avec eux et pour eux des offres qui permettent de contribuer au développement de projets utiles et concrets ayant un impact positif sur notre environnement » précise Olivier Houdaille, Président de Lumo. « Cette opération augure du meilleur pour eux, ils vont bénéficier d’une offre élargie en produits et en services. »