TSE remporte le Prix Manus Vert dâ€™igus pour sa canopÃ©e agricole

La désormais fameuse canopée agricole photovoltaïque de TSE s’est vu décerner le Prix Manus Vert 2025. Ce concours récompense depuis 20 ans les utilisations les plus créatives, les plus économiques et les plus durables de paliers lisses polymères dans des applications industrielles.

Déployée sur 4 sites pilotes en France, la canopée agricole est une ombrière équipée de panneaux solaires rotatifs installés à 5 mètres de hauteur au-dessus d’un terrain agricole. La solution est compatible avec l’utilisation de la plupart des engins agricoles (moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs…) et permet ainsi le maintien de toutes les activités de grandes cultures (blé, maïs…) et d’élevage (bovins, ovins). La canopée est équipée de trackers qui permettent l’inclinaison des panneaux suivant l’axe du soleil d’est en ouest, générant un ombrage partiel et tournant sur la parcelle tout au long de la journée. Avec 400 capteurs solaires et agronomiques répartis sur l’ombrière, l’inclinaison des panneaux est pilotée automatiquement et peut s’adapter à certaines conditions climatiques (vent, grêle, gel, pluie…).

« Des solutions de valorisations des terrains agricoles et énergies solaires »

Ce prix valorise la collaboration de TSE avec igus : chaque canopée compte plus de 600 structures appelées « tables », composées de 8 à 9 panneaux solaires fixés à une poutre. D’une tonne chacune, ces tables résistent à des vents dépassant les 130 km/h et sont capables de pivoter grâce à un moteur d’un côté et à un palier de guidage de l’autre. Pour garantir la fiabilité de ce mouvement tout en limitant la maintenance, TSE a fait le choix des paliers polymères développés par igus. Sans graisse ni entretien, ces pièces techniques sont essentielles au bon fonctionnement des canopées agricoles. En choisissant des composants sans lubrifiants, TSE poursuit son objectif de réduction de l’impact environnemental de ses installations. L’absence de graisse dans les paliers utilisés élimine tout risque de pollution des sols. Ce choix s’inscrit dans une démarche plus large de TSE en faveur d’une performance industrielle durable. « TSE a été pionnier dans l’agrivoltaïsme français grâce notamment à ses innovations et je suis très fier que nous le démontrions à nouveau aujourd’hui avec ce prix. Merci aux équipes d’Igus pour leurs aides, tests, la confiance accordée pour développer nos installations qui permettent d’apporter des solutions de valorisations des terrains agricoles et énergies solaires », déclare Denis Burtin, directeur général délégué du pôle industriel chez TSE.

Quid d’igus ?

