BayWa r.e. construit Ã  Amance dans lâ€™Aube son plus grand parc photovoltaÃ¯que

BayWa r.e., est en train de construire son plus grand parc photovoltaïque français à Amance. D’une puissance de 47 MWc, il alimentera dès septembre en électricité verte et locale l’équivalent de plus de 5 400 foyers aubois.

Ce projet implanté sur 42 hectares est emblématique pour la région et pour BayWa r.e à plus d’un titre : plus grand parc photovoltaïque de l’Aube, mais aussi plus grand parc de BayWa r.e. en France. Avec une puissance installée de 47 MWc, le parc produira chaque année plus de 56 600 MWh d’électricité renouvelable, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 12 500 personnes, ou 5 400 foyers chauffage inclus (chiffres INSEE 2020). Il permet de combiner production d’électricité verte et conversion d’usage de terres agricoles hydromorphes aux rendements céréaliers dégradés, rendues à l’élevage grâce à l’implantation d’une prairie permanente et réintroduction d’un cheptel ovin sous les panneaux solaires.

Un projet d’envergure sur des terres agricoles dégradées rendues à l’élevage

Lancé en 2019, le projet solaire d’Amance a été développé par BayWa r.e. en collaboration étroite avec les collectivités, l’exploitant agricole, la chambre d’agriculture de l’Aube et les habitants. Implanté sur 42 hectares de terres agricoles à faible potentiel agronomique, caractérisées par leur hydromorphie (saturation en eau), leur importante densité de cailloux et par des rendements en blé en constante dégradation depuis une vingtaine d’années en raison notamment des impacts du réchauffement climatique, le parc permettra de valoriser ce site en favorisant la biodiversité et en retrouvant une activité agricole vertueuse, non consommatrice d’engrais ou de produits phytosanitaires. Le projet d’Amance s’inscrit dans une logique de synergie agrivoltaïque, associant production d’énergie et production agricole. Grâce à un contrat de prêt à usage long terme signé avec les exploitants assurant la mise à disposition de matériel agricole dédié à l’utilisation des terres en pâtures (parc de contention, alimentation en eau pour l’abreuvage, clôtures pour l’allotissement et le pâturage tournant, semoir rotatif, broyeur articulé, etc.), les terres accueilleront une exploitation ovine familiale située à Radonvilliers, déjà dotée d’un cheptel de 850 têtes. Cette exploitation avait renoncé en 2021 à plusieurs hectares de pâtures situés dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient en raison des vols, de la prédation et de la distance conséquente au coût logistique important, menaçant son autonomie fourragère. Les parcelles du parc solaire seront accessibles au troupeau toute l’année, clôturées pour sécuriser la conduite du pâturage. Elles ont été semées de mélanges prairiaux pour garantir une ressource fourragère durable.

Une intégration paysagère et écologique soignée

Afin d’inscrire le projet dans son environnement naturel, 1 050 mètres de haies ont été plantés le long de la RD18 pour renforcer les corridors écologiques et limiter les vues directes sur le site depuis le bourg, la route et les vallons environnants. Un diagnostic pédologique, réalisé par la chambre d’agriculture de l’Aube, avait confirmé la faible aptitude agronomique du site. Ces conclusions ont justifié la reconversion vers un usage pastoral et la publication par la chambre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour identifier la meilleure candidature d’éleveur local pour garantir un usage fourrager pérenne. Le projet a reçu des avis favorables de l’ensemble des instances consultées : la chambre d’agriculture, la CDPENAF, ainsi que le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique. Le permis de construire a été délivré le 14 avril 2022 par la préfecture de l’Aube.

Neuf entreprises régionales mobilisées

BayWa r.e. fait notamment appel à neuf entreprises locales pour divers lots dont les travaux de voiries et réseaux, génie civil, espaces verts, raccordement, fabrication des postes de livraison, contribuant ainsi à l’activité économique régionale.