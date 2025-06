Telamon solarise sa plateforme logistique dans le port du Havre

Telamon, via sa filiale Telamon Énergie, vient de mettre en exploitation sa dernière centrale photovoltaïque, une des plus grandes du nord de la France. Dotée de 36 000 m² de panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 8,1 MWc, celle-ci se situe en toiture de la plateforme logistique développée par le groupe au port du Havre.

Telamon Énergie poursuit, à un rythme soutenu, le développement de ses activités de production d’énergies renouvelables. Créée en 2022, la société s’appuie sur les opérations du groupe Telamon pour initier ses premiers projets et propose aussi désormais ses solutions à l’ensemble des acteurs immobiliers et fonciers souhaitant valoriser leurs actifs grâce à l’énergie solaire. En partenariat avec la société Solstyce, Telamon Énergie vient ainsi de finaliser l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment livré au sein du Parc logistique du Pont de Normandie 2 en Seine-Maritime, un ensemble déjà certifié BREEAM en niveau “Excellent”.

Le site affiche une capacité de production annuelle de plus de 8,5 GWh

Exploitée par Telamon Énergie, la nouvelle centrale est opérationnelle depuis début juin 2025. Couvrant la quasi-totalité de la toiture de cette plateforme de 105 000 m2, elle est composée de 18 000 panneaux solaires. Avec une puissance installée de 8,1 MWc sa production annuelle cumulée pourra s’élever à plus de 8,5 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 2 000 foyers. « Grâce à cet équipement, notre plateforme havraise affiche une empreinte carbone neutre sans recourir à une compensation extérieure. À l’image de notre centrale de Nanteuil-le-Haudouin, dans l’Oise, ce projet illustre notre capacité à déployer des centrales photovoltaïques de haute qualité, dans le strict respect des plannings et de nos engagements, afin d’offrir à nos partenaires des solutions fiables et maîtrisées de bout en bout. Fort de cette expertise, nous lancerons la réalisation de trois nouvelles centrales au cours de l’année. Notre objectif est d’atteindre une puissance installée supérieure à 300 MWc d’ici 2030. » indique Christophe Bouthors, président de Telamon.

« L’une des cinq plus grandes toitures solaires françaises »

La réalisation de cet équipement a nécessité un investissement global de 9 millions d’euros de la part de Telamon. Les populations locales se sont associées au financement de la centrale à hauteur de 825 000 € à travers un crowdfunding proposé par le groupe. Lauréat, comme 100 % de ses projets présentés, à l’appel d’offres de la “Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 2″ initiée par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), l’énergie produite est injectée dans le réseau, qui l’acquiert dans le cadre d’un contrat de complément de rémunération de 20 ans. Une réflexion est en cours pour faire bénéficier le bâtiment et les riverains de l’énergie produite. « Ce projet est le fruit d’une collaboration de grande qualité avec Telamon et l’ensemble des partenaires mobilisés, notamment le maître d’œuvre Genergies. Installer l’une des cinq plus grandes toitures solaires françaises, sur un site logistique occupé et en activité, a représenté un véritable défi technique, nécessitant une rigueur exemplaire. Nous sommes également fiers d’assurer la maintenance de cette infrastructure, symbole d’une relation de long terme avec Telamon, que nous continuerons d’accompagner dans sa stratégie de transition énergétique. » déclare Frédéric Fenouillet, directeur d’agence Île-de-France – Énergie solaire du Groupe Solstyce. Au-delà des centrales installées en toiture, Telamon Énergie a lancé des études de faisabilité pour développer un portefeuille doté également d’équipements photovoltaïques au sol ou en ombrière. L’objectif est de capitaliser sur chaque espace délaissé pour contribuer au renforcement du mix énergétique.