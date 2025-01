TSE lÃ¨ve une dette senior de 100 millions dâ€™â‚¬ afin de financer un portefeuille de sept centrales solaires au sol

La Caisse d’Epargne CEPAC et le Crédit Agricole Transitions et Energies co-arrangent pour TSE une dette senior de 100 millions d’€ afin de financer un portefeuille de 7 centrales solaires au sol. Ce portefeuille d’une puissance cumulée de 120 MWc couvrira l’équivalent des besoins en électricité de plus de 65 000 habitants. Une nouvelle étape pour TSE vers l’objectif affiché de 1 GWc de capacité installée à horizon 2027 !

Les centrales se situent dans la partie Nord de la France : Haut de France, Grand Est, Normandie, Centre Val de Loire et Bourgogne Franche Comté. Leur mise en service est prévue d’ici fin 2026. La typologie d’installations est la même : centrales solaires PV au sol. Le financement a été structuré en tenant compte de la spécificité de chacun des projets. Il intègre les évolutions récentes du marché et de la réglementation notamment autour des CPPAs et du coefficient d’indexation K. Il permet également d’assurer la fluidité nécessaire pour l’intégration des projets prêts à être financés à la plateforme d’investissement Aphaia.

L’engagement des équipes a contribué à structurer, dans des délais contraints, un projet qui répond de manière adéquate aux besoins de TSE. Cette opération démontre l’engagement répété de la CEPAC en faveur des énergies renouvelables en France et souligne l’importance de la collaboration dans le domaine. « La Caisse d’Epargne CEPAC est heureuse d’accompagner TSE dans son développement sur le territoire français, afin de se rapprocher de l’objectif de 1GWc de production solaire en construction ou en opération en France. Cette première transaction d’envergure avec TSE doit permettre à nos 2 institutions d’entamer un cycle bénéfique d’investissement/financement conjoints. La CEPAC s’efforcera de continuer de proposer des solutions de structuration financière sur mesure afin de maintenir cette belle dynamique » assure Jérémy ESTRADER, Directeur Général Adjoint de la Caisse d’Epargne CEPAC.

Encadré

Conseils de TSE sur cette opération :

Conseil financier : Astris

Conseil en couverture de taux : Ester

Conseils des prêteurs sur cette opération :