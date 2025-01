Nomination chez Ã‰meraude Solaire : Vincent Gorin devient Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© Ã  lâ€™OpÃ©rationnel

L’entreprise Émeraude Solaire (Miniac-Morvan, 35), filiale d’Émeraude Partenaires, annonce la nomination de Vincent Gorin au poste de Directeur Général Délégué à l’Opérationnel. Vincent Gorin, arrivé dans l’entreprise en janvier 2022, il y a tout juste 3 ans, au poste de directeur d’exploitation, a pris ses nouvelles fonctions ce 1er janvier 2025.

« Face à la forte croissance de l’entreprise et à l’augmentation constante du nombre de chantiers, il est essentiel de structurer nos opérations pour garantir une qualité optimale à nos clients, tout en restant intransigeants sur la sécurité de nos collaborateurs. C’est dans cette dynamique que j’ai été nommé Directeur Général Délégué, avec pour mission de piloter l’opérationnel et d’accompagner la montée en puissance de nos activités sur nos secteurs de prédilection : agriculture, industrie, tertiaire et collectivité » précise Vincent Gorin.

Fort de son expertise et de sa connaissance du photovoltaïque depuis plus de 6 ans, Vincent Gorin a à cœur de perpétuer ce qui fait l’ADN d’Émeraude Solaire : l’engagement des équipes et la contribution de l’entreprise à la transition énergétique des territoires.