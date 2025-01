Ombrières de parking : BayWa r.e. 1er distributeur du fabricant français ManOrga Solar

BayWa r.e. Solar Systems devient le 1er distributeur des produits ManOrga Solar, fabricant français d’ombrières de parking. Ces solutions permettent de transformer les parkings en véritables hubs énergétiques, combinant production solaire et mobilité électrique.

Cette collaboration entre BayWa r.e. et ManOrga Solar s’inscrit dans un contexte réglementaire exigeant imposé par la loi APER, qui vise à accélérer la transition énergétique et réduire l’artificialisation des sols sur les parkings en France.

Un savoir-faire français

Depuis plus de 53 ans, ManOrga Solar, entreprise familiale fondée en 1971 et implantée en métropole lilloise, conçoit et fabrique des structures métalliques de qualité. Avec une expertise reconnue dans les plateformes métalliques, ManOrga Solar propose une solution tout-en-un pour les ombrières de parking.

● Fabriqué et développé en France : un savoir-faire local et des délais maîtrisés

● Solution clés en main : structure primaire, rails pour panneaux photovoltaïques, et options intégrées

● Normes certifiées : produit sous ETN (Enquête de Technique Nouvelle) et conçu selon les Eurocodes pour une garantie de sécurité et de conformité

● Mise en œuvre : Produit pensé pour une pose simple et rapide sur un terrassement réduit

Des produits prêts pour la recharge en autoconsommation photovoltaïque

Les ombrières ManOrga Solar sont conçues pour s’intégrer parfaitement dans des projets de recharge en autoconsommation photovoltaïque. Elles offrent des options standards pour répondre aux besoins des gestionnaires de parkings et des utilisateurs :

● Support onduleur sur les poteaux de l’ombrière pour un gain de place et de câblage

● Support pour borne de recharge (sur pied), facilitant l’ajout d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques

● Pré-perçage pour l’installation de micro-onduleurs, optimiseurs et systèmes d’éclairage, garantissant un montage simplifié et une parfaite intégration des équipements

« ManOrga Solar est fier de mettre son expertise de plus de 50 ans dans la conception et fabrication de structures métalliques au service de la transition énergétique. Pensées à la fois pour une installation économique et l’embellissement des parkings, nos ombrières fabriquées en France offrent aux gestionnaires de parkings une solution accessible, durable, esthétique et conforme aux nouvelles exigences réglementaires, tout en contribuant à l’essor du véhicule électrique » souligne Pierre Escarbelt, Directeur Général de ManOrga Solar.

Des solutions robustes et esthétiques

Les ombrières de parking ManOrga Solar offrent des performances durables grâce à des matériaux de haute qualité :

● Structure en acier Magnelis® ZM310 : une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux intempéries

● Peinture thermoplastique : une finition qualitative, personnalisable et réparable pour une résistance mécanique et un vieillissement maîtrisé

● Garantie structurelle de 15 ans

Ces ombrières se distinguent également par leur conception optimisée :

● Système d’évacuation des eaux pluviales intégré pour une gestion efficace

● Finition esthétique et uniforme, dont la modularité et le degré de personnalisation permettent de s’adapter à toutes les configurations

● Compatibilité aux contraintes climatiques : compatible des zones neige C2 et vent zone 3 (terrain IIIb)

Photovoltaïque et mobilité : une convergence évidente

Les ombrières photovoltaïques offrent une opportunité unique de convergence entre la transition énergétique et la mobilité électrique. BayWa r.e. Solar Systems, fort de son expertise dans le photovoltaïque, se positionne comme un acteur clé pour accompagner cette évolution. « Le nombre de véhicules électriques légers et hybrides rechargeables en France devrait passer de 2 millions à 18 millions en 2035, représentant 40 % du parc automobile. Au-delà des enjeux réglementaires, il s’agit pour les gestionnaires de parkings de répondre aux attentes de leurs clients, d’alimenter leur flotte de véhicules, et de développer de nouveaux revenus » confirme Olivia Doise, Responsable des systèmes de montage chez BayWa r.e.