TSE lÃ¨ve 130 millions dâ€™euros pour renforcer sa position dâ€™acteur majeur de la transition Ã©nergÃ©tique en France

TSE, énergéticien français dans le domaine du solaire, vient de clôturer une levée de fonds de 130 millions d’euros auprès de trois acteurs majeurs de la transition énergétique : Eurazeo, qui mène ce tour, Bpifrance et un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole, représenté notamment par IDIA Capital Investissement et Amundi.

L’opération menée autour de TSE a pour objectifs principaux de soutenir la forte croissance de la société dans le développement de projets solaires photovoltaïques et agrivoltaïques tout en renforçant l’identité de l’entreprise. Par ailleurs, elle permettra à la société de continuer son développement dans les domaines de l’agrivoltaïsme et de la R&D, afin de notamment faciliter le déploiement de nouvelles innovations. Elle soutiendra également sa stratégie de partenariats avec les grands acteurs du monde agricole (notamment avec l’Alliance BFC) pour intensifier son développement.

Un portefeuille de projets de 1,6 GW

Créée en 2016, TSE est l’un des principaux acteurs indépendants de l’énergie solaire en France. Développeur de centrales solaires et de solutions agrivoltaïques, TSE est positionné sur l’intégralité de la chaine de valeur : la conception, le financement, la construction, la supervision et la gestion opérationnelle afin de transformer l’énergie solaire en électricité. Experte en photovoltaïque, l’entreprise fait partie des leaders de l’agrivoltaïsme français. À ce jour, la société dispose d’un portefeuille de projets de 1,6 GW, à différents stades d’avancement. Par ailleurs, TSE a mis en service la centrale de Marville, le deuxième plus grand parc photovoltaïque de France, et est également reconnue pour sa solution innovante de canopée agricole. Pour Mathieu Debonnet et Pierre Yves Lambert, Codirigeants de TSE, « Nous nous réjouissons d’accueillir Eurazeo, Bpifrance et Crédit Agricole à notre capital, afin de nous permettre d’accélérer notre croissance. C’est également une fierté et la démonstration de la solidité de notre modèle économique, de nos produits, de nos innovations, de notre savoir-faire dans le domaine du solaire. Nous allons continuer de nous développer selon notre modèle basé sur la qualité, le long terme, l’engagement territorial auprès du monde agricole, des industriels, sans oublier notre attention faite à l’environnement qui participe de notre culture d’entreprise. Nous allons, plus que jamais, participer activement à la décarbonation et renforcer la résilience de notre économie. Nous remercions les investisseurs pour leur confiance dans le projet de TSE. ».

10 GW de projets solaires d’ici 10 ans en France

L’association d’Eurazeo via son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund, de Bpifrance via son fonds Large ETI 2020 et son fonds dédié à la transition énergétique et environnementale, et du pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole présente une pertinence toute particulière pour l’entreprise qui saura s’appuyer sur la synergie de leurs expertises afin de confirmer son profil de société à forte croissance, ancrée dans les territoires, proche du monde agricole et résolument tournée vers l’innovation. TSE a pour ambition de développer 10 GW de projets solaires d’ici 10 ans en France et de confirmer sa position de leader solaire indépendant sur le marché français. Ces moyens nouveaux seront investis uniquement pour et sur le marché national grâce à ses huit agences réparties sur l’ensemble du territoire. Melissa Cohen, Managing Director – Infrastructure chez Eurazeo, ajoute : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec TSE, producteur d’énergie photovoltaïque disposant d’une gamme de produits s’adaptant à toute typologie de terrain, dont la levée de fonds va apporter les moyens nécessaires à leurs ambitions. Nous sommes heureux de pouvoir participer à cette aventure entrepreneuriale en les accompagnant notamment dans le développement de leurs solutions innovantes en matière d’agrivoltaïsme. Le positionnement de TSE est en complète adéquation avec l’engagement d’Eurazeo en faveur de la transition énergétique. » Et Karine Lenglart, Directrice d’investissement du fonds Large ETI 2020, et Samia Ben Jemaa, Directrice d’investissement du fonds dédié à la transition énergétique et environnementale de chez Bpifrance de conclure : « En tant que banque du climat, Bpifrance se réjouit de pouvoir accompagner le groupe TSE, acteur indépendant du photovoltaïque et pionnier de l’agrivoltaïsme en France dans une étape clé de son développement. Les solutions innovantes développées par TSE dans le domaine photovoltaïque et plus particulièrement à destination des terres agricoles sont un relais supplémentaire vers la décarbonation du mix énergétique français. »

Encadré

Les divers intervenants sur ce projet

Investisseurs :

Eurazeo : Melissa Cohen, Alexis Ludwig, Sébastien Ouvry

Bpifrance :

Large Cap : Karine Lenglart, Maxime Dolfi, Hadrien Renard, Pierre-Yves Denez

Fonds dédié à la transition énergétique et environnementale : Samia Ben Jemaa

IDIA Capital Investissement : Antoine Paris, Arnaud Hallopé, Faora Narayanan

AMUNDI TE : Clément Martin, Malek Guermit, Charles Errera

SOFIPACA : Florence Cordier

Nord Est Expansion : Gaëtan Dales

SOFILARO : Fabien Mansalier

Crédit Agricole Aquitaine Production d’Energies : Mathieu Goddefroy

Pyrénées Gascogne Développement : Denis Vilarinho, Jean-Michel Mindeguia