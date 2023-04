Dome Solar : mise en application de l’Ã©co-contribution

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie, circulaire « AGEC » du 10 février 2020, impose la mise en application à compter du 1er mai 2023 d’une contribution aux coûts d’élimination des déchets des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. « La contribution applicable aux produits Dome Solar est de 0,97€/tonne de matériel, son montant vous sera indiqué sur nos devis et factures dès le 1er mai 2023 » indique l’entreprise dans un communiqué. Les lois « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » (AGEC) et « Climat et Résilience » visent à transformer nos modes de vie afin de tendre vers un modèle de société plus durable.