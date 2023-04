Le Groupe WATT & CO et Lendosphere lancent un financement participatif pour un portefeuille de projets fonciers photovoltaÃ¯ques

Le groupe Groupe WATT & CO annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à un portefeuille de neuf projets fonciers photovoltaïques situés sur des terrains dans le Tarn et les Landes. Avec un objectif de 2,5 millions d’euros, cette campagne ouverte à tous est la première émission d’un emprunt global de 5 millions d’euros. Les émissions successives proposeront des conditions d’investissement identiques.

La levée de fonds du groupe WATT&CO en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, de financer un portefeuille de neuf projets fonciers qui compte cinq centrales photovoltaïques au sol et neuf centrales photovoltaïques en toiture. Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à la transition énergétique. Pour financer ce projet, ils doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere. Pour Arthur JIMENEZ, Business Developer de WATT & CO : « Le Groupe WATT & CO est une entreprise dynamique et innovante qui cherche à faire une différence significative dans la transition énergétique en France. Nous cherchons des investisseurs partageant les mêmes idées et l’ambition de créer un avenir énergétique plus durable. A travers des financements participatifs et citoyens, les investisseurs peuvent contribuer à l’émergence et à la concrétisation de projets d’énergie renouvelable. Nous encourageons donc les investisseurs locaux à considérer cette opportunité pour placer une partie de leur épargne dans un secteur éthique et en pleine croissance ayant un impact positif sur l’environnement. »

Précisions sur les neuf projets fonciers du portefeuille