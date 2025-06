TSE laurÃ©at 2025 du French Tech 120 : lâ€™innovation solaire rÃ©compensÃ©e

TSE se réjouit de sa sélection parmi les lauréats 2025 du programme French Tech 120, un programme piloté par la Mission French Tech distinguant les entreprises les plus prometteuses de la tech française. Cette reconnaissance place TSE parmi les 120 start-up françaises en hypercroissance, à fort potentiel d’impact économique, social et environnemental. TSE conçoit et développe des solutions agrivoltaïques dynamiques, notamment la canopée agricole (lauréat France 2030), une innovation technologique brevetée qui permet de coupler la production agricole et d’énergie solaire.

Mathieu Debonnet, président de TSE se félicite de la nouvelle : « Nous tenons à remercier la Mission French Tech pour cette distinction. C’est une grande fierté pour nos équipes, et la démonstration de la solidité de notre modèle économique, de la pertinence de nos produits et de notre capacité à innover dans le domaine du solaire. Être lauréat du French Tech 120 est un honneur et conforte notre ambition : faire émerger une filière agrivoltaïque française solide, innovante et souveraine ».

Encadré

Qu’est-ce que le French Tech Next40/120 ?

Lancé en 2019 par la Mission French Tech, le French Tech Next40/120 est un programme d’accompagnement de l’État dédié aux 120 start-up françaises les plus performantes, en capacité de devenir leaders de rang international.