Enrise lÃ¨ve 8 millions dâ€™euros pour aider les propriÃ©taires immobiliers Ã  valoriser leurs actifs grÃ¢ce Ã  lâ€™autoconsommation solaire

Enrise, néo-développeur photovoltaïque spécialisé dans l’autoconsommation pour l’immobilier commercial et industriel (C&I), annonce une levée de fonds de 8 millions d’euros, menée par SET Ventures et Asterion Ventures, avec le soutien de Ring Capital, AFI Ventures, Climate Club et de la banque publique d’investissement Bpifrance. Aurour d’un mantra, l’autoconsommation solaire, un levier clé pour valoriser son foncier !

L’autoconsommation solaire est une solution idéale pour de nombreux acteurs de l’immobilier C&I, car elle apporte une réponse concrète et vertueuse aux attentes de la loi APER (Accélération de la Production d’Énergies Renouvelables) et du décret tertiaire, augmentant ainsi la liquidité des biens et la valeur du foncier pour les propriétaires. Grâce à sa technologie propriétaire et un réseau national d’installateurs de qualité, Enrise développe et érige des centrales en moins de 8 mois et permet aux locataires de réduire leur coût de l’électricité de 30%, sans efforts et sans investissements de leur part. Cette levée de fonds va permettre à la jeune entreprise d’accélérer son développement – avec notamment un triplement de l’effectif d’ici fin 2025, pour consolider sa position sur le marché photovoltaïque en France et diversifier son offre de services énergétiques. « Les propriétaires immobiliers font face à une triple pression : augmenter la valorisation de leurs actifs dans un marché incertain, améliorer l’attractivité de leurs locaux, et assurer leur compliance à la réglementation. Nous avons conçu une solution qui transforme ces trois contraintes en une opportunité de création de valeur économique et environnementale », explique Paul Astrup, CEO et cofondateur d’Enrise.

Une solution digitale clé-en-main pour les clients multi-sites

Fondée fin 2023, Enrise propose une nouvelle approche de solarisation dans l’immobilier. A l’aide d’une plateforme technologique innovante, la startup permet aux propriétaires multi-sites de déployer rapidement des centrales solaires en autoconsommation sur leurs actifs, pour produire et consommer sur place une électricité verte et compétitive. Grâce à son réseau et son approche, Enrise décharge les propriétaires de l’intégralité du processus : étude de faisabilité, démarches administratives, financement, installation, exploitation, maintenance et suivi de la performance. Ce modèle permet une mise en œuvre sur-mesure et compétitive dans des délais records et pour les locataires, et se traduit par une réduction de leur facture énergétique pouvant aller jusqu’à 30%. « Nous avons été impressionnés par la capacité de l’équipe à développer commercialement Enrise. Les acteurs traditionnels adoptent souvent une approche lente, site par site, tandis qu’Enrise utilise sa plateforme technologique pour fournir des solutions rapides et évolutives à des clients multi-sites – ce qui permet un cycle moyen de projet de seulement sept mois. », a précisé Charles-Henry Choel, associé chez Asterion Ventures. Et Julia Padberg, Partner chez SET Ventures de conclure : « Enrise a pour mission de rendre l’énergie solaire incontournable dans le secteur de l’immobilier. Leur solution permet une prise de décision plus rapide, un financement simplifié, un déploiement à grande échelle et ouvre la voie à des services énergétiques avancés tels que le stockage et les services de flexibilité. Nous sommes enthousiastes à l’idée de soutenir leur vision alors qu’ils saisissent l’opportunité de marché en France. »