CrÃ©ation de lâ€™association Â« FiliÃ¨re Industrielle des Entreprises des RÃ©seaux Electriques Â» (FIERE)

La création de l’association de la Filière Industrielle des Entreprises des Réseaux Electriques (FIERE), le 4 juin dernier, a pour objectif de contribuer au développement de l’industrie des réseaux électriques, génératrice d’emplois, de croissance et de souveraineté. Elle répond à la volonté de renforcer la prise en compte des enjeux spécifiques des réseaux électriques auprès des acteurs économiques, industriels et publics, et la coopération entre ses membres.

L’association Filière Industrielle des Entreprises des Réseaux Electriques rassemble 5 membres fondateurs : Enedis, RTE, et les organisations professionnelles GIMELEC, SYCABEL, SERCE. Ils seront rejoints par les autres opérateurs de réseaux de l’ensemble du territoire ainsi que par d’autres organisations professionnelles. L’association sera présidée, pour les deux prochaines années, par Marianne Laigneau, présidente du directoire d’Enedis, la vice-présidence étant assurée par Philippe Piron, membre du bureau du GIMELEC et Chief Executive Officer, Electrification Systems de GE Vernova.

L’association FIERE se donne pour objectifs :

•D’accompagner l’électrification des usages et la réindustrialisation : œuvrer pour favoriser l’accompagnement technique et financier des projets industriels bas carbone ou à enjeux de souveraineté (à l’image des centres de données), adapter le cadre règlementaire et réduire les délais ;

•De renforcer les capacités industrielles de production, sur le territoire national et européen, des équipements de réseau indispensables à la transition énergétique afin de garantir la souveraineté et la sécurité d’approvisionnement ;

•De sécuriser les approvisionnements critiques en métaux et matériaux, dans le cadre du Clean Industrial Deal, en développant notamment des solutions de circularité et de réemploi des matières premières ;

•D’accompagner le développement des compétences au travers notamment de la montée en puissance du programme des « Ecoles des réseaux pour la transition énergétique » pour faciliter le recrutement de 10 000 personnes par an jusqu’en 2030 ;

•De déployer une feuille de route RSE commune dans une volonté de développer son impact social et de réduire son impact environnemental. Au service de la transition énergétique, l’association FIERE souhaite contribuer pleinement au dynamisme économique des territoires et au soutien de la réindustrialisation de la France.

Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, la France doit progressivement sortir des énergies fossiles et développer l’électrification des usages : les réseaux électriques sont donc au cœur de cette transformation. La filière des réseaux électriques – gestionnaires des réseaux, fournisseurs d’équipements et prestataires de travaux – représente aujourd’hui 100 000 emplois en France, avec une forte implantation locale et une contribution positive à la balance commerciale de la France.