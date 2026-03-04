TSE lance un financement participatif pour le projet solaire des Courchelettes, dans le Nord

TSE annonce lâ€™ouverture dâ€™une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ© au projet solaire des Courchelettes dans le Nord. L’objectif initial de la collecte, fixÃ© Ã 500 000 â‚¬, pourra Ãªtre dÃ©plafonnÃ© jusqu’Ã 960 000 â‚¬. Cette collecte est rÃ©servÃ©e aux habitants des dÃ©partements du Nord, du Pas-de-Calais, de lâ€™Aisne et de la Somme. De quoi transformer un site anciennement dÃ©diÃ© Ã lâ€™or noir en lieu de production dâ€™Ã©nergie solaire renouvelableÂ !

ImplantÃ© sur un terrain de 8 hectares, le projet de centrale photovoltaÃ¯que est situÃ© sur les communes de Courchelettes et de Corbehem. Il transformera un lieu de stockage de produits pÃ©troliers jusquâ€™en 2004 – restÃ© en friche depuis – en un site producteur dâ€™Ã©nergie renouvelable. Il contribuera ainsi activement Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã la revalorisation environnementale du lieu. D’une puissance de 10,65 MWc, la centrale produira annuellement 10,6 GWh, lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique moyenne dâ€™environ 2 499 foyers par an. Cela permettra d’Ã©viter lâ€™Ã©mission annuelle de 337 tonnes de CO 2 dans lâ€™atmosphÃ¨re.

La levÃ©e de fonds lancÃ©e par TSE via Lendosphere permet, Ã ceux qui le souhaitent, de financer en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© ce projet solaire des Courchelettes, dans le Nord. Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille en contribuant Ã la transition Ã©cologique de leur territoire. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne, Ã partir de 100 â‚¬, aprÃ¨s une inscription prÃ©alable sur le site de Lendosphere. Pour Mathieu Debonnet, prÃ©sident de TSEÂ : Â ”Â Ce projet de financement participatif offre Ã chacun la possibilitÃ© de s’impliquer Ã son Ã©chelle dans la transition Ã©nergÃ©tique tout en bÃ©nÃ©ficiant de retombÃ©es financiÃ¨res. Chez TSE, nous nous engageons Ã associer les territoires et leurs habitants Ã la rÃ©ussite de projets d’Ã©nergie renouvelable. “Â La construction de la centrale commencera au deuxiÃ¨me trimestre 2026.