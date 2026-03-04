Rubis Photosol rÃ©alise son premier Â« project finance Â» italien avec BPCE Energeco et CrÃ©dit Agricole T&E

Rubis Photosol annonce la rÃ©alisation de sa premiÃ¨re opÃ©ration de financement de projet en Italie, conclue avec BPCE Energeco et CrÃ©dit Agricole Transitions & Ã‰nergies, pour la construction dâ€™un portefeuille agrivoltaÃ¯que (AgriPV) de 43 MWc situÃ© dans la rÃ©gion du Latium.

Le portefeuille italien de Rubis Photosol comprend quatre projets et gÃ©nÃ©rera des revenus stables et durables en associant production dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire et activitÃ©s agricoles, notamment lâ€™apiculture, crÃ©ant ainsi de fortes synergies opÃ©rationnelles entre production dâ€™Ã©nergie renouvelable et valorisation des terres. Cette opÃ©ration de 43,5 millions dâ€™euros a Ã©tÃ© structurÃ©e avec BPCE Energeco et CrÃ©dit Agricole Transitions & Ã‰nergies, aux cÃ´tÃ©s de CrÃ©dit Agricole Leasing & Factoring, intervenant en qualitÃ© dâ€™arrangeurs mandatÃ©s. Natixis S.A., CrÃ©dit Agricole Centre France et LCL sont intervenus en tant que banques de couverture, tandis que CrÃ©dit Agricole Italia agit en qualitÃ© de banque teneuse des comptes du projet. Â« Nous sommes fiers de conclure ce premier financement en Italie et de poursuivre le partenariat engagÃ© avec Photosol depuis plus de quinze ans. Cette opÃ©ration illustre la capacitÃ© des Ã©quipes de BPCE Energeco Ã structurer des financements sur mesure pour des infrastructures performantes. Nous remercions Rubis Photosol et lâ€™ensemble des partenaires pour leur confiance et souhaitons plein succÃ¨s Ã ce projet Â» prÃ©cisent GrÃ©gory Faillenet, Directeur GÃ©nÃ©ral de BPCE Energeco, et GaÃ«dig MÃ©ola, Directeur International de BPCE Energeco. Â«Â En combinant production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable et activitÃ©s agricoles telles que lâ€™apiculture, ce portefeuille dÃ©montre un modÃ¨le concret et rÃ©plicable dâ€™utilisation efficiente du foncier Â» ajoute Gabriel Orio, Directeur du Financement de la Transition chez CrÃ©dit Agricole Transitions & Ã‰nergies.

Â«Â Cette premiÃ¨re opÃ©ration internationale soutient notre stratÃ©gie dâ€™expansion europÃ©enneÂ Â»

Le portefeuille contribue Ã la mise en oeuvre du Plan national de relance et de rÃ©silience (PNRR) italien et devrait gÃ©nÃ©rer des retombÃ©es Ã©conomiques et environnementales positives pour la rÃ©gion du Latium. Avec une capacitÃ© installÃ©e totale de 43 MWc, les centrales devraient produire environ 61 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle dâ€™environ 12 300 foyers. Les projets permettront de valoriser prÃ¨s de 35 hectares de terres agricoles grÃ¢ce Ã des activitÃ©s apicoles menÃ©es en partenariat avec des acteurs locaux et appuyÃ©es par des systÃ¨mes de suivi avancÃ©s, illustrant un modÃ¨le concret et reproductible de coexistence entre production dâ€™Ã©nergie renouvelable et agriculture durable. Â« Nous remercions nos partenaires bancaires pour leur confiance renouvelÃ©e. Cette premiÃ¨re opÃ©ration internationale en financement de projet marque une Ã©tape importante dans notre dÃ©veloppement en Italie et soutient notre stratÃ©gie dâ€™expansion europÃ©enne Â» confie Guillaume Thrierr, Directeur Financier de Rubis Photosol. Massimo Bartocci, Country Manager Italie de Rubis Photosol, ajoute : Â« Cette transaction constitue une Ã©tape clÃ© pour Rubis Photosol en Italie. La rÃ©alisation de notre premiÃ¨re opÃ©ration de financement de projet dans le pays confirme la soliditÃ© de notre stratÃ©gie et notre engagement de long terme sur le marchÃ© italien. Â»