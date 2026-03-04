Date limite de soumission des rÃ©sumÃ©s EuroSun2026 prolongÃ©e au 15 mars

Si vous souhaitez soumettre un rÃ©sumÃ© Ã la confÃ©rence internationale ISES et IEA SHC sur l’Ã©nergie durable et solaire pour les bÃ¢timents et l’industrie (EuroSun2026), qui se tiendra Ã Fribourg, Allemagne, du 14 au 18 septembre 2026Â , il est encore temps. En raison de la forte demande, la date limite pour soumettre des rÃ©sumÃ©s Ã EuroSun2026 a ainsi Ã©tÃ© repoussÃ©e au 15 mars.Â La contribution des intervenants est cruciale pour faire avancer lâ€™Ã©tat de lâ€™art.

