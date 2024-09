TSE lance un financement participatif pour la centrale solaire du Prauthoy, en Haute-Marne

TSE, développeur et producteur français indépendant d’énergie solaire, annonce l’ouverture d’une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale solaire du Prauthoy située en Haute-Marne. Avec un objectif de 900 000 euros, cette collecte est ouverte à tous. Cette levée de fonds permet, à ceux qui le souhaitent, de financer en prêt rémunéré ce projet et de participer à la transition énergétique et à la décarbonation de leur épargne. Ce financement participatif via Lendosphere est l’opportunité d’investir dans un projet d’énergie renouvelable d’envergure, accessible en ligne dès 100 € d’investissement.

Le projet solaire du Prauthoy se situe sur un terrain de 20 hectares appartenant à la commune de Montsaugeonnais. D’une puissance de 25 MWc, la centrale produira annuellement 30 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne d’environ 6 600 foyers. Cette production approvisionnera en électricité décarbonée la coopérative agricole Agrial à un tarif sécurisé sur une durée de 20 ans. La centrale solaire, dont la mise en service est prévue début 2025, permettra d’éviter l’émission annuelle de 834 tonnes de CO 2 dans l’atmosphère. Pour Mathieu Debonnet, Président de TSE : « Ce projet de financement participatif offre à chacun la possibilité de s’impliquer à son échelle dans la transition énergétique tout en bénéficiant d’une rémunération. Chez TSE, nous nous engageons à associer les territoires et leurs habitants à la réussite de projets d’énergie renouvelable. »