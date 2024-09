Le premier parc solaire public et citoyen de la rÃ©gion Grand-Est inaugurÃ©

Vendredi 13 septembre 2024, à Écrouves (Meurthe-et-Moselle), la SEM SipEnR, la SCIC ENErgic, le mouvement des énergies renouvelables citoyennes Énergie Partagée et la communauté de communes Terres Touloises (CC2T) inaugurent le premier parc photovoltaïque citoyen de la région Grand Est. Il redonne vie à un site pollué sur une ancienne friche militaire.

« Le parc solaire de l’Espace du Génie est exemplaire à bien des titres : il est porté à 100 % par des acteurs publics et citoyens, il est l’un des plus grands parcs solaires utilisant des modules photovoltaïques français -Photowatt- et a pris un soin particulier à protéger la biodiversité. Ces exigences ne se sont pas faites au détriment de l’ambition, car le parc produira chaque année l’équivalent de 77 % de la consommation électrique totale de la commune d’Écrouves. » se réjouit Florence Crocheton-Boyer, présidente de SIPEnR, la société qui a piloté les études et la construction de la centrale. Le projet a été initié par un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé en 2019 par le Pays Terres de Lorraine, engagé depuis 2014 dans une démarche TEPOS (Territoire à Energie Positive). C’est le groupement composé par la SEM SIPEnR, Énergie Partagée et ENErgic (Enercoop Nord Est) qui a été retenu pour développer le projet. Ils ont créé en 2020 la SAS Parc Solaire de l’Espace du Génie, dont la CC2T est également devenue actionnaire en 2022. En service depuis la mi-mai 2024, les 19 500 panneaux photovoltaïques totalisent une puissance de 11,87 MWc et produiront environ 13 000 MWh chaque année. L’électricité sera vendue à EDF à un prix garanti pendant 20 ans.

Le respect de l’environnement au cœur de la conception du projet

Le parc solaire s’insère dans le quartier en développement dit « Espace du Génie » à Écrouves (54200), qui accueille déjà le siège de la CC2T, le centre aquatique O’ Vive, une pépinière d’entreprises, des sociétés tertiaires, des activités paramédicales et des logements. L’installation occupe 12 hectares sur le site de l’ancien 15e Régiment du Génie de l’Air, dissout en juillet 1998 et transformé en ZAC (Zone d’Aménagement Concerté). Fabrice Chartreux, président de la CC2T, précise : « Dans le cadre climatique et politique actuel, la transition énergétique a toute sa place au sein d’une intercommunalité comme la nôtre, cela dure depuis environ 10 ans. L’implantation du parc solaire d’Écrouves a été un projet structurant à de nombreux égards. Le choix de cette ancienne friche militaire pour l’implantation de ce parc solaire était un des piliers du projet ; le souci de préserver les terres naturelles et agricoles était incontournable ! Nous avons d’ailleurs inscrit ce projet dans le Plan Climat Air Energie Territorial adopté en 2023. Et nous avons également fait le choix de modules photovoltaïques assemblés en France par l’entreprise Photowatt. » La prise en compte de l’environnement va plus loin. Sur la base des études environnementales réalisées au préalable, des zones du périmètre d’étude ont été exclues afin de préserver l’avifaune locale. C’est ainsi que plusieurs hectares ont été sauvegardés en vue de protéger certaines espèces dont la pie-grièche. Pour favoriser la biodiversité, de nouveaux habitats ont été créés : un hibernaculum, une zone humide et des perchoirs ont été aménagés, et une haie de 600 mètres de long, composée d’essences favorables à la biodiversité, sera également plantée.

La reconnaissance du Label Énergie Partagée pour une démarche citoyenne exemplaire

Pour Erwan Boumard, directeur d’Énergie Partagée, « Parce qu’il est maîtrisé par des acteurs du territoire et de l’économie sociale et solidaire, ce projet permet une réappropriation locale de la production d’énergie renouvelable. C’est un projet vertueux pour son territoire, qui allie gouvernance partagée, financement éthique et citoyen, ancrage local fort, exigence écologique. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique des énergies renouvelables citoyennes portée depuis 2010 par Énergie Partagée. Nous fédérons à ce jour près de 370 initiatives et nous en avons financé plus de 170. » Christel Sauvage, directrice d’ENErgic, précise : « Il s’agit d’utiliser une ressource locale qui est un bien commun ; la concertation et la possibilité pour les habitants d’investir est un point fort du projet. Ainsi 34 citoyens ont participé à l’investissement via notre coopérative. De plus le partenariat entre acteurs publics et acteurs citoyens permet de maximiser les retombées économiques locales tout au long de la durée de vie de l’installation ». En moyenne, les projets citoyens d’énergie renouvelable sont 2 à 3 fois plus rentables pour leur territoire d’implantation que les projets classiques. Le parc solaire de l’Espace du Génie a obtenu le Label Énergie Partagée en raison de son approche exemplaire. Soutenu par l’Ademe, ce label distingue les démarches de développement d’énergie renouvelable particulièrement vertueuses pour les territoires. Il évalue les projets selon 12 critères détaillés répartis sur cinq axes essentiels : intérêt territorial, dynamique locale, finance éthique et citoyenne, gouvernance partagée, et écologie.

Encadré

L’investissement citoyen en appui à un projet vertueux

La réalisation du parc photovoltaïque de l’Espace du Génie a été financée en grande partie par l’investissement citoyen. Énergie Partagée a investi 1 250 000 € dans le projet, issus de l’épargne confiée par ses milliers d’actionnaires citoyens. ENErgic a investi 250 000 € grâce à ses sociétaires. La SEM SIPEnR a investi 1 000 000 €, et la CC2T a apporté 100 000 €. Les habitant·es du territoire ont encore l’opportunité d’investir financièrement le projet, en souscrivant des actions Énergie Partagée ou des parts sociales d’Enercoop Nord-Est (ENErgic).