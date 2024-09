tado° active les pompes à chaleur et recharge les véhicules électriques lorsque le soleil brille

La dernière innovation de tado° dans la gestion de l’énergie domestique tire le meilleur parti de l’énergie solaire, une énergie gratuite et non polluante !

tado°, leader européen en gestion énergétique domestique, lance sur le marché des nouveaux services d’optimisation solaire pour pompes à chaleur et véhicules électriques. Ces services maximisent la production d’énergie des panneaux solaires d’une maison, sans aucune intervention des propriétaires.

Comment tado° optimise l’énergie solaire

Le service Equilibre de tado° et son application de recharge intelligente peuvent désormais anticiper la quantité d’électricité que produiront les panneaux solaires les jours suivants. Ils veillent ainsi à ce que la pompe à chaleur fonctionne ou que le véhicule électrique se recharge pendant ces périodes, optimisant ainsi l’utilisation de l’énergie produite. Ces deux services s’appuient sur des prévisions météorologiques locales et sur les caractéristiques du système photovoltaïque. Une fois que les propriétaires ont entré les informations nécessaires lors de la configuration, tado° gère automatiquement le reste au quotidien. Cette initiative reflète l’engagement de tado° en faveur de systèmes domestiques plus durables et interconnectés. L’objectif est de réduire intelligemment la dépendance à l’électricité des fournisseurs d’énergie, de favoriser la transition vers une énergie verte, et de diminuer les coûts énergétiques pour des millions de foyers à travers l’Europe. 51 % de la population française considère que le photovoltaïque est l’énergie la plus prometteuse et en même temps, à ce jour, 13% des Français disposent d’une pompe à chaleur dans leur résidence principale pour le chauffage, l’eau chaude et l’électricité. Ainsi, la complémentarité des deux technologies pourrait encore améliorer la rentabilité des investissements. « Notre système de prévision solaire optimise l’utilisation de l’énergie produite par vos panneaux solaires en dirigeant cette électricité vers les appareils les plus énergivores de votre maison, comme la pompe à chaleur ou le véhicule électrique, au moment où elle est générée. Cette fonctionnalité, très demandée par nos clients, permet de maximiser l’utilisation de l’énergie solaire produite en ajustant intelligemment les périodes de fonctionnement de ces appareils, réduisant ainsi la quantité d’énergie achetée sur le réseau. »

Comprendre le Fonctionnement des Services tado°

Pour les deux systèmes, le propriétaire saisit d’abord les détails de son système photovoltaïque, tels que la capacité de production maximale, l’adresse, l’orientation et l’inclinaison du toit. Chaque jour, tado° analyse les prévisions météorologiques locales, estime la quantité d’électricité qui sera produite ainsi que l’heure à laquelle elle sera produite. tado° ajuste alors automatiquement le fonctionnement de la pompe à chaleur avec l’optimiseur de pompe à chaleur et le service par abonnement Équilibre, ou la recharge des véhicules électriques via Smart Charging App. Cette approche permet une utilisation plus efficace de l’énergie renouvelable produite localement, tout en réalisant des économies non seulement sur le coût de l’électricité, mais aussi sur les frais de réseau. La prévision de la production photovoltaïque vient compléter les fonctionnalités d’optimisation et de programmation intelligentes déjà offertes par Equilibre et Smart Charging App. Ces systèmes analysent le tarif de l’électricité (et la température extérieure pour tado° Equilibre et ajustent automatiquement le fonctionnement de la pompe à chaleur ou la recharge du véhicule électrique aux heures les plus avantageuses. “tado° assure que les appareils achetés aujourd’hui deviendront plus performants grâce aux améliorations continues. Ces nouvelles annonces soulignent notre engagement à aider des millions de foyers à réduire leur consommation et leurs coûts énergétiques tout en garantissant leur confort” conclut Christian Deilmann, cofondateur et directeur produit de tado°.