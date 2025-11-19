TSE lance un financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que de Douzy, dans les Ardennes

TSE annonce lâ€™ouverture dâ€™une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ© Ã la centrale photovoltaÃ¯que de Douzy dans les Ardennes. Avec un objectif de 665Â 000 euros, cette collecte est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement dâ€™implantation du projet, les Ardennes, ainsi quâ€™Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : Aisne, Marne et Meuse.

La centrale photovoltaÃ¯que de Douzy PV3, implantÃ©e sur 15,3 hectares au sein de la ZAC de Douzy dans les Ardennes, sâ€™inscrit dans un site Ã vocation industrielle depuis plus de quinze ans. Fruit dâ€™une concertation engagÃ©e depuis 2019 entre la collectivitÃ©, les services de lâ€™Ã‰tat, les acteurs agricoles et les partenaires techniques, le projet allie production dâ€™Ã©nergie renouvelable, valorisation durable du territoire et retombÃ©es Ã©conomiques locales. Une dÃ©marche de coactivitÃ© agricole y est Ã©galement mise en Å“uvre, avec le maintien dâ€™un Ã©levage ovin assurant lâ€™entretien naturel du site tout en prÃ©servant son usage agricole. Le projet est laurÃ©at dâ€™un appel dâ€™offres de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie.

D’une puissance de 18,4 MWc, la centrale produira annuellement 18,7 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique moyenne dâ€™environ 4 164 foyers. La centrale solaire permettra d’Ã©viter lâ€™Ã©mission de 562 tonnes de CO 2 dans lâ€™atmosphÃ¨re chaque annÃ©e. La centrale solaire de Douzy est en cours de construction et sa mise en service est prÃ©vue pour le troisiÃ¨me trimestre 2026.

La levÃ©e de fonds permet, Ã ceux qui le souhaitent, de financer en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© la centrale photovoltaÃ¯que de Douzy, dans les Ardennes. Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille en contribuant Ã la transition Ã©cologique de leur territoire. Pour Mathieu Debonnet, PrÃ©sident de TSEÂ : Â«Â Chez TSE, nous pensons quâ€™il est possible de concilier agriculture durable, Ã©nergie verte et redÃ©ploiement de la biodiversitÃ©. Nous sommes heureux d’ouvrir aux habitants ce financement participatif leur permettant de contribuer au dÃ©veloppement de ce projet, qui rÃ©pond Ã lâ€™urgence de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique ainsi qu’aux dÃ©fis climatiques, tout en bÃ©nÃ©ficiant de ses retombÃ©es financiÃ¨res. Â»