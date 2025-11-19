Signature dâ€™un partenariat axÃ© sur le photovoltaÃ¯que entre Energies de Loire et le CrÃ©dit Agricole Atlantique VendÃ©e

Energies de Loire, spÃ©cialiste du photovoltaÃ¯que en Pays de la Loire et Bretagne, officialise un partenariat structurant avec le CrÃ©dit Agricole Atlantique VendÃ©e. Cette collaboration, prÃ©sentÃ©e lors des Energies Day le 18 novembre, marque une nouvelle Ã©tape dans la volontÃ© de lâ€™entreprise dâ€™accompagner massivement la transition Ã©nergÃ©tique des professionnels et collectivitÃ©s du territoire.

GrÃ¢ce Ã ce partenariat, les conseillers entreprises, agricoles et professionnels duÂ CrÃ©dit Agricole Atlantique VendÃ©e pourront dÃ©sormais proposer Ã leurs clients lâ€™expertise dâ€™Energies de Loire pour leurs projets photovoltaÃ¯ques.

Un engagement commun pour des projets solaires plus accessibles et mieux accompagnÃ©s

Cette reconnaissance sâ€™appuie sur la fiabilitÃ© technique des installations rÃ©alisÃ©es, la capacitÃ© dâ€™Energies de Loire Ã concevoir des solutions sur mesure et lâ€™ancrage territorial fort de lâ€™entreprise. Depuis 2018, Energies de Loire a dÃ©jÃ mis en service prÃ¨s de 700 centrales photovoltaÃ¯ques, consolidant sa position dâ€™acteur clÃ© de la production dâ€™Ã©nergie renouvelable locale. Â« Nous travaillons depuis de nombreuses annÃ©es avec le CrÃ©dit Agricole Atlantique VendÃ©e, qui a accompagnÃ© Energies de Loire Ã plusieurs Ã©tapes clÃ©s de son dÃ©veloppement. Nous partageons des valeurs similaires et un ancrage territorial fort. Ce partenariat reflÃ¨te notre volontÃ© commune de dÃ©ployer rapidement des solutions solaires concrÃ¨tes et dÃ©carbonÃ©es, capables dâ€™avoir un impact Ã©conomique immÃ©diat pour les entreprises, les exploitations agricoles, les collectivitÃ©s et les industries de Loire Atlantique et de la VendÃ©e. Â», explique GrÃ©goire Papion, Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™Energies de Loire. Â« Notre objectif est dâ€™orienter nos clients vers les experts les plus rÃ©putÃ©s, compÃ©tents et financiÃ¨rement solides du secteur Â», a dÃ©clarÃ© StÃ©phane Bouganim, Directeur Entreprises et Innovation du CrÃ©dit Agricole Atlantique VendÃ©e lors de la signature.

Un premier projet emblÃ©matique : des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques au Campus by CA de Nantes

Cette coopÃ©ration sâ€™illustre dÃ©jÃ Ã travers un chantier majeur, entamÃ© suite Ã un appel d’offres remportÃ© en 2024 : lâ€™installation dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur le parking du Campus by CA Ã Nantes. Dâ€™une puissance totale de 500 kWc, ces ombriÃ¨res permettront de couvrir environ 18 % des besoins Ã©lectriques du site.Â Le projet rÃ©pond Ã une double ambition : produire une Ã©nergie locale dÃ©carbonÃ©e et amÃ©liorer le confort des collaborateurs en crÃ©ant des zones dâ€™ombre et dâ€™abri sur les espaces de stationnement. Pour Energies de Loire, cette rÃ©alisation reprÃ©sente une nouvelle preuve de sa capacitÃ© Ã concevoir et piloter des projets dâ€™envergure pour des organisations souhaitant engager leur transition Ã©nergÃ©tique.