TSE lance Â« Biodivenergie Â», une centrale solaire dÃ©diÃ©e au redÃ©ploiement de la biodiversitÃ©

TSE, acteur indépendant de l’énergie solaire en France, marque un nouveau pas dans ses engagements en faveur de la biodiversité en concevant une centrale solaire qui favorise justement le redéploiement de la biodiversité. Un nouveau concept où le solaire devient l’allié des biotopes et permet la sanctuarisation des écosystèmes ! Pourquoi pas.

La France et l’Europe font face à un enjeu essentiel de souveraineté énergétique. Dans le même temps, la biodiversité reste une préoccupation majeure, dont l’urgence a été rappelée lors de la COP15. Des mesures urgentes sont à trouver pour protéger 30 % de la planète, restaurer 30 % des écosystèmes et doubler les ressources destinées à la protection de la nature d’ici à 2030. « Conscients de l’importance des enjeux d’environnement dans le développement de l’énergie renouvelable nous prenons en compte la biodiversité dans toutes nos activités, sur tous nos projets et tous les territoires. Nos engagements en faveur de la biodiversité s’inscrivent dans une démarche vertueuse, permettant de concilier énergie renouvelable et reconquête de la biodiversité. En accord avec les engagements de la COP15, nous avons souhaité aller encore plus loin dans cette démarche, en imaginant une centrale solaire en faveur du redéploiement de la biodiversité » souligne Mathieu Debonnet, Président de TSE.

La centrale biodivenergie, en faveur du redéploiement de la biodiversité

La synergie entre énergie et biodiversité, c’est possible ! Sur les terrains en zone naturelle, TSE a développé une centrale solaire, baptisée biodivenergie, qui contribue au redéploiement de la biodiversité sur le terrain. L’objectif est de favoriser la reconquête par la faune et la flore des milieux naturels dégradés, et de faire de ces centrales solaires de réels sites préservés pour aboutir, à terme, à un gain de biodiversité. Grâce à une solution tracker couplée avec des panneaux bifaciaux, l’emprise au sol de la centrale est très faible, laissant plus d’espace pour une meilleure gestion écologique et pour le développement de la biodiversité. L’ombrage partiel et tournant est bénéfique à la reprise de la végétation initiale. La fabrication des centrales prend par ailleurs en compte la notion d’éco-conception.

Reconquête solaire paysagère

Cette solution biodivenergie de TSE s’accompagne d’une sélection de briques écologiques adaptées à chaque projet : des corridors écologiques, une gestion différenciée de la végétation, des gites à reptiles, des haies bocagères, des mares, un usage de végétaux locaux, ainsi que des clôtures perméables pour la faune. Chacune de ces 7 briques est mise en place en fonction des enjeux biodiversité identifiés sur le terrain. L’évolution de la biodiversité est ensuite mesurée qualitativement et quantitativement sur ces centrales, via différents indicateurs comme la surface d’habitats patrimoniaux, le nombre d’espèces identifiées et la part d’espèces menacées… Cette centrale biodivenergie a par ailleurs été pensée pour s’intégrer totalement au territoire, répondant ainsi aux enjeux et aux besoins locaux et réunissant les acteurs locaux pour faciliter l’acceptabilité. Parcours didactique, zone d’expérimentation environnementale, reconquête paysagère… Chaque territoire est étudié précisément par des experts paysagistes. Chaque centrale solaire disposera ainsi d’une identité propre.

TSE, une société engagée pleinement en faveur de la biodiversité

TSE fait figure de pionnière en la matière. Au-delà des indicateurs liés aux projets, TSE mesure également son empreinte biodiversité au travers du Global Biodiversity Score, l’outil d’évaluation de de la CDC biodiversité. Elle évalue également l’évolution de la biodiversité sur ses centrales en exploitation avec la méthode PIESO (entre les zones aménagées et des zones témoins). Quatre centrales solaires de TSE sont par ailleurs en cours de certification « Effinature », une certification d’intégration et de préservation de la biodiversité. TSE a par ailleurs nommé un Directeur de la biodiversité, membre du COMEX, en 2021 et a lancé, en 2022 un programme de mécénat à hauteur de 200.000€ dédié à la restauration écologique. Dans ce cadre, la société finance 8 projets de restauration écologique en France (zone humide, forêts, prairies alpines) sur 2 ans.