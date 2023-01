IEA PVPS : nouveau rapport technique de la tÃ¢che 16 : Â« Firm Power Generation 2023 Â»

La Task 16 « Solar Resource for High Penetration and Large Scale Applications » de l’IEA PVPS vise à réduire les obstacles et les coûts d’intégration du PV au réseau ainsi que les coûts de planification et d’investissement pour le PV en améliorant la qualité des prévisions et des évaluations des ressources. La tâche est co-dirigée par Jan Remund (Meteotest, Suisse) et Manajit Sengupta (National Renewable Energy Laboratory, USA).

Au sein de cette Task 16, le nouveau rapport de l’AIE PVPS se concentre sur le défi de déplacer le noyau de production conventionnel sous-jacent en proposant de transformer les ressources d’énergies renouvelables variables intermittentes (ERV), comme le solaire et l’éolien, en une production d’électricité ferme (effectivement dispatchable).

La production d’énergie solaire connectée au réseau, dispersée ou centralisée, s’est développée et développée en marge d’un noyau de production conventionnelle dispatchable et de base. Au fur et à mesure que la pénétration de cette ressource variable augmente, la gestion du cœur sous-jacent devient progressivement plus complexe et coûteuse.

Le défi à venir pour le solaire connecté au réseau est d’évoluer au-delà de la marge et du contexte de la gestion de la production conventionnelle sous-jacente.

Principaux points à retenir du rapport

• Des réseaux électriques 100 % ERV avec une pleine adéquation des ressources renouvelables garantissant une disponibilité ferme 24h/24 et 365j/an sont non seulement possibles, mais seraient également économiquement viables, en ce qui concerne l’offre et la demande.

• La construction excessive d’ERV et la limitation opérationnelle (c’est-à-dire le stockage implicite) sont essentielles pour parvenir à des solutions d’alimentation ferme économiquement acceptables.

• Il est essentiel que des configurations optimales de stockage implicite soient rendues possibles par des règles de marché appropriées et des véhicules de rémunération favorisant le pouvoir de l’entreprise.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/01/Report-IEA-PVPS-T16-04-2023-Firm-Power-generation.pdf