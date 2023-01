Le Groupe BARDON crÃ©e la filiale BARDON Solar pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tique de ses bÃ¢timents

Dans un contexte budgétaire souvent contraint visant à maîtriser et réduire la facture énergétique des bâtiments d’activités et dans le respect des règles encadrant la sobriété carbone des bâtiments d’entreprises en construction (RE 2020), le Groupe BARDON annonce la livraison prochaine des premiers chantiers conduits sous l’égide de sa nouvelle filiale BARDON Solar. En ligne de mire l’autoconsommation !

Créée en 2021, la filiale BARDON Solar a pour vocation de solariser l’ensemble des constructions en cours et à venir du Groupe BARDON, dans le but de bonifier l’empreinte écologique de ses projets d’investissements.

Responsable et engagée, la filiale BARDON Solar vise l’autoconsommation des bâtiments

La nouvelle entité gère et coordonne tous les aspects d’une installation solaire photovoltaïque : montage financier, conception, construction, maintenance et dépannage. Tournée vers l’efficacité énergétique du patrimoine foncier du Groupe BARDON, cette stratégie offre la possibilité à ses clients, exploitants, d’opter pour l’autoconsommation de leurs besoins en énergie à moindre coût. Le reliquat non autoconsommé de l’électricité produite sera réinjecté dans le réseau au concessionnaire. Efficiente, cette solution clé-en-main devance un contexte où le coût de fonctionnement d’outils parfois énergivores, par leurs équipements ou leurs procédés industriels, constitue une préoccupation majeure des entreprises confortée par l’actualité.

BARDON Solar ambitionne de produire l’équivalent d’une consommation électrique annuelle d’environ 10 000 personnes d’ici 2030

Des équipements photovoltaïques en cours d’installation et prochainement livrés par BARDON Solar concernent trois bâtiments : la Société SKIOLD à Pontivy (56), COMPTOIR de BRETAGNE à Rennes (35) et une agence LARIVIÈRE à Saintes (17). Dotés de centrales en capacité de produire au total 1 005 GWh/an, ces chantiers produiront à eux trois l’équivalent d’une consommation annuelle d’environ 1 000 personnes ou 300 foyers. Trois autres futurs programmes livrables en 2023, situés à Brest (29), Vannes (56) et Rennes (35), seront solarisés à la demande des locataires et vivement encouragés par les élus locaux. Ils viendront accentuer la production annuelle globale et conforter les choix stratégiques vertueux du Groupe BARDON pour accompagner la transition énergétique des acteurs du territoire.

A venir, des projets externes au groupe

Notons qu’à un horizon de 2030, BARDON Solar ambitionne de produire l’équivalent d’une consommation électrique annuelle d’environ 10 000 personnes par le biais de la solarisation de la couverture des constructions du Groupe Bardon en cours et à venir. À terme, BARDON Solar réfléchit à déployer son savoir-faire à des projets externes au groupe pour devenir un acteur référencé sur ce segment d’activité et conforter l’envergure du groupe dans le secteur de l’immobilier d’entreprises en Bretagne.

Encadré

L’ambition de BARDON SOLAR

Filiale du Groupe BARDON, BARDON Solar est experte en solutions photovoltaïques pour les bâtiments d’entreprises. Son activité est coordonnée par la Direction Technique du groupe. Agissant vertueusement sur le patrimoine foncier du Groupe BARDON, elle ambitionne de développer un courant d’investissements de 1 à 2 millions d’euros par an. Contact