TSE intÃ¨gre le French Tech 120 pour la deuxiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive et confirme sa trajectoire de croissance

TSE, dÃ©veloppeur et producteur dâ€™Ã©nergie solaire en France, annonce sa participation au programme French Tech 120 pour la deuxiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive. Cette nouvelle distinction confirme la trajectoire de croissance de l’entreprise et son rÃ´le dans le dÃ©veloppement de solutions innovantes au service de la transition Ã©nergÃ©tique et agricole.

TSE dÃ©veloppe des solutions agrivoltaÃ¯ques innovantes, dont la canopÃ©e agricole, technologie brevetÃ©e et laurÃ©ate de France 2030, et ses ombriÃ¨res de culture ou dâ€™Ã©levage. Ces innovations permettent de coupler production agricole et d’Ã©nergie solaire. Demain, lâ€™ensemble de ces projets sera dotÃ© de batteries pour mettre Ã disposition une offre dâ€™Ã©lectricitÃ© compÃ©titive, dÃ©carbonÃ©e et franÃ§aise en rÃ©ponse directe aux besoins quotidien.

Aujourd’hui, TSE porte 320 projets de centrales solaires en dÃ©veloppement en France et compte 410 MW de centrales en construction ou en exploitation en 2025. TSE se distingue Ã©galement par son engagement en faveur de la souverainetÃ© technologiqueÂ : ses solutions de pilotage des centrales photovoltaÃ¯ques sont conÃ§ues et dÃ©veloppÃ©es Ã 100 % en France, renforÃ§ant la maÃ®trise des technologies stratÃ©giques de la filiÃ¨re solaire.

Pour Mathieu Debonnet et Pierre-Yves Lambert, fondateurs et dirigeants de TSEÂ : Â« Participer Ã la French Tech 120 pour la deuxiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive est une reconnaissance forte, une reconnaissance de la trajectoire de croissance de TSE et de sa capacitÃ© d’innovation. Depuis sa crÃ©ation, nous accompagnons les territoires dans leurs transitions agricoles et Ã©nergÃ©tiques. En dÃ©veloppant une Ã©nergie solaire compÃ©titive, produite localement et des technologies conÃ§ues en France, nous contribuons Ã renforcer la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, technologique et agricole du pays.Â Â»